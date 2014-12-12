Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (28/09) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα Πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου για την 5η Αγωνιστική της Stoiximan Super League (29/09/25, 18:00).

Οι 22 παίκτες που επέλεξε ο Γιώργος Πετράκης είναι οι: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης, Ηλιάδης, Παπαγεωργίου, Κοβάτσεβιτς, Κοσονού, Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Τσάκλα, Βαρσάμης, Στάικος, Ατανάσοφ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Γιούσης, Πασάς, Ουάρντα και Γκαράτε.