Ολοκληρώθηκε το πρωί της Παρασκευής η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα Πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για την 10η Αγωνιστική της Stoiximan Super League (08/11, 17:00).

Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο Στέλιος Μαλεζάς είναι οι: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Φερίγκρα, Παπαγεωργίου, Κοσονού, Κοβάτσεβιτς, Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Τσάκλα, Στάικος, Σουρλής, Ατανάσοφ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Τούπτα, Γιούσης, Πασάς, Μούργος, Φαϊζάλ, Ουάρντα, Βινιάτο και Γκαράτε.