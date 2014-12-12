Ολοκληρώθηκε το πρωί της Παρασκευής (24/10) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα Πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών «Εμμανουήλ Παπάς» για την 8η Αγωνιστική της Stoiximan Super League (25/10/25, 19:30).

Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο Στέλιος Μαλεζάς είναι οι: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Ηλιάδης, Φερίγκρα, Παπαγεωργίου, Κοσονού, Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Τσάκλα, Στάικος, Σουρλής, Ατανάσοφ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Γιούσης, Πασάς, Μούργος, Ουάρντα, Βινιάτο και Γκαράτε.