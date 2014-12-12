Σε ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής Τυρνάβου για το ζήτημα των σχολικών τροχονόμων, αναφέρονται τα εξής:

“Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις ρυθμίσεις της τελευταίας Κοινής Υπουργικής Απόφασης που έχει κοινοποιηθεί στους δήμους, σύμφωνα με την οποία σε δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, για κάθε σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας επιτρέπεται η τοποθέτηση μόνο μέχρι δύο (2) σχολικών τροχονόμων.

Η ρύθμιση αυτή δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων του Δήμου μας. Σε αρκετές σχολικές μονάδες, η χωροθέτηση, η αυξημένη κυκλοφορία και οι ιδιαίτερες συνθήκες μετακίνησης των μαθητών απαιτούν περισσότερους από δύο σχολικούς τροχονόμους, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των παιδιών και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής κοινότητας.

Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Αντί για περιορισμούς, χρειάζονται μόνιμες και ουσιαστικές λύσεις, με επαρκή αριθμό σχολικών τροχονόμων, μόνιμες σχέσεις εργασίας και με πλήρη κάλυψη των αναγκών σε όλες τις σχολικές μονάδες.

Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου διεκδικεί:

•Την πλήρη στελέχωση των σχολικών μονάδων με επαρκή αριθμό σχολικών τροχονόμων.

•Την κατάργηση του περιορισμού που θέτει η νέα ΚΥΑ.

•Τη θεσμοθέτηση σταθερής και μόνιμης λύσης για τη λειτουργία του θεσμού των σχολικών τροχονόμων. Μονιμοποίηση όλων των σχολικών τροχονόμων με πλήρη μισθολογικά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά δικαιώματα και με πλήρες ωράριο εργασίας.

Για εμάς, προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια και η προστασία των παιδιών μας”.