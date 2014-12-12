Συνέντευξη Τύπου για την έκθεση ζωγραφικής του Μάνου Ιωαννίδη (Manos) με τον τίτλο «Je t’aime» - που ξεκινάει αύριο Τρίτη 11 Νοεμβρίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας και θα διαρκέσει έως και την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου-, δόθηκε σήμερα.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη ατομική παρουσίαση του καλλιτέχνη στη Λάρισα, η οποία περιλαμβάνει επιλεγμένα έργα που συνοψίζουν τη διαδρομή και το στοχασμό του γύρω από την εικόνα, τη μνήμη και τη σύγχρονη ανθρώπινη εμπειρία.

Το ζωγραφικό έργο του Μάνου Ιωαννίδη (Manos) αναπτύσσει έναν ιδιότυπο διάλογο με την παράδοση της ποπ και μετα-ποπ τέχνης – όχι μόνο με την εμβληματική προσωπογραφία του AndyWarhol, αλλά και με τη σύγχρονη συζήτηση γύρω από τον ρόλο και τη συνεχή αναπροσαρμογή της τέχνης στη σημερινή εποχή του υβριδισμού και του ψηφιακού υπερκορεσμού.

Ο δήμαρχος Λαρισαίων και πρόεδρος της Δημοτικής Πινακοθήκης Θανάσης Μαμάκος επισήμανε: Η Δημοτική Πινακοθήκη ως κορυφαίος πολιτιστικός θεσμός στην πόλη και στη χώρα έχει μία σημαντική αποστολή να φέρει εις πέρας, να βρίσκεται σε διαρκή και γόνιμο διάλογο με τις κοινωνικές ανάγκες, να θέτει μέσα από τα έργα των δημιουργών που φιλοξενεί τους σύγχρονους προβληματισμούς, να εκπαιδεύει και να παιδεύει το κοινό, να καλλιεργεί την αισθητική και να διαχέει την ψυχαγώγηση που μόνο η τέχνη μπορεί να προσφέρει.

Η αντιπρόεδρος της Δημοτικής Πινακοθήκης Άννυ Αρχιμανδρίτου σημείωσε: Η Δημοτική Πινακοθήκη συνεχίζει με συνέπεια να δίνει χώρο και φωνή στις πολλαπλές εκφάνσεις και στις διαφορετικές φωνές της τέχνης. Για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να στηρίζουμε δημιουργούς με ξεχωριστές αφετηρίες και αναζητήσεις. Αυτή η ποικιλία είναι που κρατά τον διάλογο γύρω από την τέχνη, ανοικτό και ζωντανό. Η παρουσία του Μάνου Ιωαννίδη στην Πινακοθήκη αποτελεί μία ακόμη ευκαιρία για ανταλλαγή ιδεών, στοχασμό και μία πολύτιμη εμπειρία στην πόλη μας.

Μιλώντας ο επιμελητής της έκθεσης Γιάννης Κολοκοτρώνης υπογράμμισε: Ο τίτλος της έκθεσης χαρακτηρίζει τέσσερις διαφορετικές ενότητες του έργου του Μάνου Ιωαννίδη, που εστιάζουν στο συναισθηματικό φορτίο της εποχής. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να δει μία μετα pop αντιμετώπιση της σύγχρονης προσωπογραφίας.

Από την πλευρά του ο καλλιτέχνης Μάνος Ιωαννίδης τόνισε: Ζωγραφίζω πάνω από 50 χρόνια και ασχολούμαι με τη μόδα πάνω από 30 χρόνια, κάνοντας κι εγώ – όπως και ο Άντι Γουόρχολ – μεταξοτυπία, όχι όμως πάνω σε κουτιά, αλλά σε υφάσματα. Μεγάλη τριβή με το χρώμα και αυτό με οδήγησε να κάνω τα μεγάλα πορτρέτα μέσα από τα οποία θέλω να εκφράσω τη ψυχή του εικονιζόμενου. Πειραματίζομαι με πολλά μέσα, κυρίως με το πινέλο και το λάδι, ενώ κάνω και χαρακτική, όπως και ξυλογλυπτική που μου έμαθε ο παππούς μου.

