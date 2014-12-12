Με πολύ ενδιαφέρον και ουσιαστική συμμετοχή επιχειρηματίες, λογιστές, δικηγόροι, φοροτεχνικοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι παρακολούθησαν την ενημερωτική εκδήλωση για το ρόλο του ΓΕΜΗ στην υγιή επιχειρηματικότητα και τις επικείμενες από 01/01/2026 διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα) του Γ.Ε.ΜΗ., που διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Λάρισας την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 στην αίθουσα της ΔΕΥΑΛ.

Κεντρικοί ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου κ. Αναγνωστόπουλος Σωτήριος και η κα Αθανασάκη Ελένη, Προϊσταμένη του Τμήματος Εμπορικού Μητρώου, Υπηρεσιών μιας Στάσης (ΓΕΜΗ-ΥΜΣ).

Ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε στην ομιλία του στον κεντρικό και σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το ΓΕΜΗ στην ελληνική επιχειρηματικότητα και στην αναγκαιότητα να υπάρχει ένα καθαρό και ενημερωμένο Εθνικό Εμπορικό Μητρώο.

Επισήμανε ότι το ΓΕΜΗ αποτελεί το βασικό Μητρώο της επιχειρηματικότητας, παράγει έννομα αποτελέσματα, τροφοδοτεί μέσω της διασύνδεσης με πληροφορίες πολλά εθνικά και Ευρωπαϊκά Μητρώα και οι ρόλοι του αυτοί επιβάλλουν την ανάγκη να είναι ενημερωμένο με ορθά στοιχεία και με κάθε δημοσιότητα που απαιτεί το εταιρικό δίκαιο, βοηθώντας την ανάπτυξη και τον υγιή ανταγωνισμό των επιχειρήσεων.

Τόνισε ότι η εφαρμογή της νέας ΚΥΑ δεν έχει σε καμία περίπτωση εισπρακτικό χαρακτήρα αλλά χαρακτήρα συμμόρφωσης των επιχειρήσεων στο εταιρικό δίκαιο, δημιουργώντας ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στη συνέχεια η κα Αθανασάκη, αφού έκανε μία γρήγορη παρουσίαση της σκοπιμότητας του Γ.Ε.ΜΗ. και της σπουδαιότητάς του ως Εθνικού Μητρώου εμπορικής δημοσιότητας, αναφέρθηκε αναλυτικά στην Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΥΑ 46982/2025 για τα πρόστιμα, τονίζοντας ότι η επιβολή προστίμων προβλέπεται στο κοινοτικό δίκαιο, εφαρμοζόταν και παλαιότερα από τα τμήματα των Ανωνύμων Εταιρειών των Περιφερειακών Ενοτήτων και προβλεπόταν ήδη από τον ν. 3419/2005

Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι διοικητικές κυρώσεις προς τους μη συνεπείς υπόχρεους αποτελούν ένα μέσο πίεσης για τη βελτίωση των δεδομένων του ΓΕΜΗ ως προς τη συνέπεια των υποχρεώσεων δημοσιότητας, τη νομιμότητα των πράξεων, την ορθότητα των στοιχείων που καταχωρίζονται, την πληρότητα των αρχείων που καταχωρίζονται αυτόματα και την τήρηση των προθεσμιών.

Ανέλυσε με λεπτομέρεια την Κ.Υ.Α., τα στάδια εφαρμογής της και ανέπτυξε τους τρόπους διαπίστωσης των παραβάσεων και τη διαδικασία επιβολής και βεβαίωσης του προστίμου, τα κριτήρια που έχουν ληφθεί υπόψη καθώς και το ύψος των προστίμων ανάλογα με το είδος της παράβασης και της επιχείρησης, δείχνοντας πίνακες με στοιχεία και παραδείγματα. Τονίστηκε δε ότι τα πρόστιμα δεν αφορούν τις ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν και τη συντριπτική πλειονότητα των υπόχρεων εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι του Υπουργείου απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις των παρευρισκόμενων και τόνισαν για πολλοστή φορά ότι το ζητούμενο είναι να μην επιβληθούν αυτά τα πρόστιμα, αλλά, μέχρι το τέλος του έτους, να τακτοποιηθούν όλες οι απαραίτητες διορθώσεις και εκκρεμότητες των εταιρειών στο ΓΕΜΗ. Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ανάγκη καταχώρισης στο ΓΕΜΗ των εταιρικών e-mail έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν τη σωστή επικοινωνία με τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ.

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Λάρισας ευχαριστεί θερμά για τη δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας της ΔΕΥΑΛ τον Δήμο Λαρισαίων και τον Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΛ Κων/νο Αργυρόπουλο