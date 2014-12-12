Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου η εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Τριτέκνων Ελασσόνας «Ο Όλυμπος» προς τιμήν των παιδιών-μελών του Συλλόγου που φέτος ξεκινούν τη σχολική τους πορεία στην Α΄ Δημοτικού. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στους μικρούς μαθητές, σηματοδοτώντας με χαρά και συγκίνηση το πρώτο μεγάλο βήμα της σχολικής τους ζωής.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ευάγγελος Μπάρας, μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καλωσόρισαν τα παιδιά και τους γονείς τους, ευχαριστώντας παράλληλα θερμά την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Ελασσόνας για την ευγενική τους χορηγία σε σχολικά είδη και εκπαιδευτικό υλικό, που προσφέρθηκαν σε αυτά.

Τον Μητροπολίτη Ελασσόνας εκπροσώπησε ο Αρχιμανδρίτης Βησσαρίων Καραλάσκος, ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας κ. Μαρία Γαλλιού, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας κ. Χρήστος Γκουρομπίνος, ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Γάτσας, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ελασσόνας κ. Αθανάσιος Γεροφώκας και η Πρόεδρος της Κοινότητας Ελασσόνας κ. Καλλιόπη Φώλλα.

Η πρώτη σχολική χρονιά αποτελεί ένα ορόσημο για κάθε παιδί και μια συγκινητική στιγμή για κάθε οικογένεια. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Δήμος Ελασσόνας και η τοπική Εκκλησία στέκονται σταθερά στο πλευρό των γονιών και των παιδιών, στηρίζοντας με κάθε τρόπο την εκπαιδευτική και κοινωνική πορεία τους.

Όλοι ευχαρίστησαν τον σύλλογο για την πρωτοβουλία και τη διαρκή προσφορά του στις οικογένειες της περιοχής και ευχήθηκαν σε όλα τα παιδιά καλή πρόοδο, υγεία και δύναμη στο νέο τους ξεκίνημα.