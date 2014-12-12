Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργανώνει μια μοναδική μουσική βραδιά με διάσημα τραγούδια από δημοφιλείς όπερες και μιούζικαλ στις 16 Νοεμβρίου στις 8.30 το βράδυ στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει άριες και ντουέτα από γνωστές όπερες των Verdi, Bizet, Massenet, Puccini, Mascagni, γνωστές ναπολιτάνικες καντσονέτες καθώς και κομμάτια από πολύ αγαπημένα μιούζικαλ. Η συναυλία θα διαρκέσει περίπου 1 ώρα με ένα διάλειμμα 15 λεπτών μεταξύ πρώτου και δεύτερου μέρους.

Πρόκειται για μία γενναιόδωρη πρωτοβουλία τριών πολύ σημαντικών καλλιτεχνών με διεθνή καριέρα: της σοπράνο Σοφίας Μητρόπουλου, με διεθνείς εμφανίσεις σε παραγωγές από την Χιλή μέχρι την Ιαπωνία και σε σημαντικά θέατρα ανά τον κόσμο, του βαρύτονου Armando Puklavec, με διεθνή καριέρα και εμφανίσεις από τον Καναδά μέχρι την Ιαπωνία και του πιανίστα Δημήτρη Νέπκα, ενός από τους σημαντικότερους πιανίστες correpetitor της Ελλάδας. Οι τρεις αυτοί καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια μαγική συναυλία

Σοφία Μητροπούλου – Σοπράνο

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη, όπου πήρε το δίπλωμα στην μονωδία με άριστα παμψηφεί. Έχει διακριθεί σε πολυάριθμους διαγωνισμούς τραγουδιού. Έχει ερμηνεύσει με μεγάλη επιτυχία ρόλους σε όπερες του G.Verdi, του G.Puccini, του P.Mascagni, του R.Leoncavallo), του R.Wagner), του G.Bizet και του G.Menotti). Έχει επίσης ερμηνεύσει τα έργα Messa di Requiem-G.Verdi (Soprano), Te Deum-A.Dvorak (Soprano), Missa Solemnis-L.V.Beethoven (Soprano).

Έxει εμφανιστεί σε σημαντικά λυρικά θέατρα της Ιταλίας, στο Ολυμπιακό Πάρκο της Σεούλ, στο Teatro Municipal στο Σαντιάγκο, στην Welsh National Opera στο Κάρντιφ, στο Theater Basel στην Βασιλεία, στο Toscanini Foundation στην Πιατσέντζα, στα New National Theater και Bunka Kaikan στο Τόκιο, στη National Opera of Split στο Σπλίτ , στην Budapest Opera House στην Βουδαπέστη, στα Hermitage Theater και St Petersbourg Chamber Opera στην Αγία Πετρούπολη, στο Μέγαρο Μουσικής των Αθηνών, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στην Όπερα Θεσσαλονίκης, στο Φεστιβάλ Επταπυργίου και σε πολλά άλλα. Έχει εμφανιστεί σε πολυάριθμα ρεσιτάλ σε Ελλάδα, Ιταλία, Ρωσία, Καναδά, Ιαπωνία, Κίνα, Γερμανία, Κροατία, Ισλανδία, Ολλανδία, Γαλλία και Ισπανία. Τον Φεβρουάριο του 2023 βραβεύτηκε από την UNESCO για την προσφορά της στον πολιτισμό.

Δημήτρης Νέπκας –Πιανίστας

Ο Δημήτρης Νέπκας γεννήθηκε στις Σέρρες. Σπούδασε στο Ελληνικό ωδείο Σερρών και στο Μακεδονικό ωδείο Θεσσαλονίκης. Το 1993 πήρε το Δίπλωμα πιάνου με άριστα παμψηφεί, Α’ Βραβείο και Βραβείο για εξαιρετική ερμηνεία (τάξη Ν. Αστρινίδη). Το 1996 παρακολούθησε σεμινάριο συνοδείας Lied με τον Γερμανό Ulrich Rademacher ενώ το 1997, απέσπασε υποτροφία από τον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για σεμινάρια συνοδείας πιάνου με τον Δημήτρη Γιάκα. Έχει εμφανιστεί σε ρεσιτάλ ως σολίστ, ενώ έχει κάνει ηχογραφήσεις για την Ε.Ρ.Α. Συνοδεύει τραγουδιστές τα 25 τελευταία χρόνια. Από το 2001 κάνει τη μουσική προετοιμασία στις παραγωγές όπερας του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης σε έργα G. Verdi, G. Bizet, Mozart, Strauss κ.α. Έκανε τη μουσική προετοιμασία στις παραγωγές όπερας του Φεστιβάλ Επταπυργίου σε έργα Puccini, Mascagni, Leoncavallo και Σιωπή ο Βασιλιάς ακούει του Νίκου Κυπουργού καθώς και σε ανεξάρτητες παραγωγές όπερας. Είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., με ειδίκευση στην Ωτορινολαρυγγολογία και μετεκπαίδευση στη Φωνιατρική (UCL).

Armando Puklavec – Βαρύτονος

Ο Κροάτης βαρύτονος Armando Puklavec, γεννήθηκε στο Čakovec/Međimurje, σπούδασε τρομπόνι και τραγούδι στην πόλη Varaždin, ενώ πραγματοποίησε περαιτέρω σπουδές στη Βιέννης με τους Ralf Döring και Robert Holl. Έλαβε πολυάριθμα βραβεία σε διαγωνισμούς τραγουδιού σε Αυστρία, Ιταλία, Σλοβενία, Σλοβακία και Πολωνία. Μετά το ντεμπούτο του στο Ζάγκρεμπ όπου τραγούδησε τον ρόλο του Eugene Onegin, ερμήνευσε πολλούς ρόλους σε έργα Verdi, Wagner , Motzart, Beethoven, Bizet, Puccini κ.α.

Με τη Φιλαρμονική της Κρακοβίας ερμήνευσε τα Lieder eines fahrenden Gesellen του Gustav Mahler. Σε συνεργασία με τη Φιλαρμονική του Ζάγκρεμπ τραγούδησε τον ρόλο του βαρύτονου στο Ein deutschesRequiem του Johannes Brahms, ενώ στην Goldener Saal του Musikverein της Βιέννης ερμήνευσε Carmina Burana του Carl Orff και Requiem του Gabriel Fauré. Έχει συνεργαστεί με Διευθυντές Ορχήστρας όπως οι Yakov Kreizberg, Nicola Luisotti, Julian Kovatchev, Berislav Klobučar, Siegfried Heinrich και άλλοι. Ο Armando Puklavec αφιερώνει μεγάλο μέρος της καριέρας του ερμηνεύοντας Lieder.