Δημοσιοποιήθηκε από Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών η έκθεση προόδου Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, για τον μήνα Ιούλιο.

Τα στοιχεία δείχνουν αύξηση στις ρυθμίσεις κατά 30%, καθώς μέχρι τα τέλη του περασμένου μήνα ανήλθαν σε 40.515, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 13,25 δισ. ευρώ.

Τον ίδιο μήνα πραγματοποιήθηκαν 1.949 νέες ρυθμίσεις, με αρχικές οφειλές που υπερβαίνουν τα 540 εκατ. ευρώ, στοιχείο που επιβεβαιώνει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των πολιτών.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με τη λίστα βρίσκεται στην 5η θέση σε συγκέντρωση οφειλών.

Σύμφωνα με την έκθεση συγκεντρώνει το 9,08% των οφειλών που αντιστοιχεί σε ποσό 3.178.548.145,52 ευρώ.

Κατά σειρά κατάταξης προηγούνται οι περιφέρειες Αττικής που συγκεντρώνει το 31,65% των οφειλών, που αντιστοιχεί σε 16.541.918.539,16 €, Κεντρικής Μακεδονίας , που συγκεντρώνει το 17,60% των οφειλών, που αντιστοιχεί σε 9.197.492.209,76 €, Κρήτης, που συγκεντρώνει το 8,96% των οφειλών που αντιστοιχεί σε 4.680.782.444,92 € και Πελοποννήσου, που συγκεντρώνει το 6,27% των οφειλών που αντιστοιχεί σε 3.278.112.732,17 €.

Μετά τη Θεσσαλία ακολουθούν κατά ποσοστό συγκέντρωσης χρέους οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Νησιών Ιονίου, Δυτικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από K. Μαρούγκα, Ταχυδρόμο)