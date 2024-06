Το καλοκαιρινό «ραντεβού» μικρών και μεγάλων στην κοίτη του Πηνειού, η αγαπημένη διοργάνωση του Δήμου Λαρισαίων και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, το Φεστιβάλ Πηνειού ανοίγει τις πύλες του αύριο Τετάρτη 19 Ιουνίου και υπόσχεται τρεις ημέρες γεμάτες μουσική, δραστηριότητες και πολλές εκπλήξεις, στον υπέροχο χώρο δίπλα στο ποτάμι, σημείο αναφοράς για την πόλη της Λάρισας.

Το σύνθημα της έναρξης του φετινού Φεστιβάλ Πηνειού θα δώσει το Σύνολο Κρουστών του Μουσικού Σχολείου Λάρισας, στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης. Από το Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας, διασχίζοντας τον πεζόδρομο της οδού Βενιζέλου, τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου θα καταλήξουν στο ποτάμι, για την «πρεμιέρα» των εκδηλώσεων.

Την ίδια μέρα, στη Β’ μουσική σκηνή, στις 8 μ.μ. ανεβαίνει η Eleanor Luca, ενώ στις 20:45 συνεχίζει η Nalyssa Green. Η Nalyssa Green είναι συνθέτις, τραγουδοποιός και περφόρμερ από την Αθήνα. Είναι αυτοδίδακτη και παίζει πιάνο, κιθάρα, ακορντεόν και τραγουδά.

Έχει κυκλοφορήσει πέντε προσωπικούς δίσκους, δύο αγγλόφωνους και τρεις ελληνόφωνους («Μπλουμ» - «Ταξίδι Αστρικό» - «Πολύ Καλή Στα Πάρτι»). Έχει γράψει μουσική για πολλές θεατρικές παραστάσεις ταινίες και μία τηλεοπτική σειρά «Ζωή».

Έχει αποσπάσει έως τώρα δύο βραβεία κοινού Αθηνοράματος για μουσική σύνθεση σε θεατρική παράσταση, ενώ ο τελευταίος προσωπικός της δίσκος, «Πολύ καλή στα πάρτι», μόλις κυκλοφόρησε.

Στις 10 μ.μ., αναλαμβάνουν οι Σκιαδαρέσες, μαζί με τον Φάνη Ζαχόπουλο και τον Χάρη Παρασκευά.

H Rock Μπάντα του Μουσικού Σχολείου (στις 9 μ.μ.) και οι Εναλλάξ (στις 10 μ.μ.) θα διασκεδάζουν το κοινό στην Γ’ Μουσική Σκηνή.

Στην κεντρική Μουσική Σκηνή (Α’) έρχεται στις 10 μ.μ. η αγαπημένη σε όλους Ματούλα Ζαμάνη, με καινούριο ήχο, καινούρια τραγούδια, καινούρια χαρά, σε έναν κόσμο που όλο μας «στενεύει», με μοναδικό όπλο την αγάπη.

Σε συνεργασία με πολιτιστικούς, αθλητικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς έχει ετοιμαστεί ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για όλους.

Πιο αναλυτικά:

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

∙Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Θεσσαλίας Apis Era - Εισαγωγή στον κόσμο της μέλισσας |

Γνωριμία με τα προϊόντα της μέλισσας και γευσιγνωσία | Κατασκευή σποροβόμβων | Τεστ γνώσεων

∙Λέσχες Πολιτισμού – Κατασκευές με πηλό “Ψάρια στη στεριά”

∙Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας - Εικαστικά… αλλά παραδοσιακά

∙Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας – Ζωγραφική για παιδιά “Ανακαλύπτοντας τον ακάλυπτο” | Έκθεση φωτογραφίας

∙ΚΔΑΠ ΑμεΑ Στήριξη - Συνεργώ

∙ΔΡΩΜΕΝΟΝ, Εστία Λαογραφίας και Τέχνης - Το ψηφιδωτό της παράδοσης | Χορεύουμε στην όχθη

∙ΚΔΑΠ ΑμεΑ Γυάλινος Κόσμος - Face Painting | Δημιουργική Απασχόληση | Κατασκευή Sensory bottle | Masterchef Pop corn | Ομαδικό Παιχνίδι Survivor

∙ΚΔΑΠ Τα παιδία παίζει – Face painting | Κατασκευή καλοκαιρινό καδράκι | Junior Master Chef κρέπες | Survivor games

∙Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας - Παιχνίδια του κόσμου | Εργαστήριο Arte Povera

∙Μελισσοκομικός Σύλλογος Λάρισας - Γευσιγνωσία μελιών | Face painting | Παζλ με σχέδια μελισσιών | Ζωγραφική

∙ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ – Έκθεση αφισών | Κόμικ “Το τέρας της εφηβείας” | Παιχνίδια για παιδιά

∙Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης – Ο τροχός της έκφρασης | Παιδιά και γονείς παίζουν και γελούν μαζί

∙Ομάδα Αφήγησης “Αίσωπος” - Παραμύθια και διαδραστικά παιχνίδια

∙Πάρκο Καινοτομίας JOIST – Ρομποτάκια Καλλιτέχνες: Δημιούργησε & Ζωγράφισε | Ζωγραφιές που

Ζωντανεύουν: Ανακαλύψτε την Επαυξημένη Πραγματικότητα | Στούντιο Τέχνης: Εξερεύνηση & Δημιουργία με Εικονική Πραγματικότητα | Νέοι για την Κοινότητά μας: Προτάσεις για ένα Πράσινο Μέλλον

∙Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δ. Λαρισαίων – Δράσεις για την ανακύκλωση | Δημιουργία graffiti | Palermo Night για νέους 17-30

∙ΚΔΑΠ ΜΕΑγάπη – Εκφράζουμε τα συναισθήματά μας μέσω της τέχνης

∙Λέσχη Στατικού Μοντελισμού - Γνωρίζοντας τον στατικό μοντελισμό

∙ΚΕΑΝ Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Diversity Looks Like Everyone

∙Κέντρο Σχολικής Μελέτης & Δημιουργικής Μάθησης Plasticity – Για μικρά παιδιά: Μαθαίνω να γράφω το όνομά μου σε παλαιότερες γραφές, Γίνομαι αρχαιολόγος και διαβάζω επιγραφές

@monalousi – Σεμινάριο χαρακτικής και ξυλογλυπτικής

έναρξη μετά τις 19:00

∙Aegean College & ΣΑΕΚ Όμηρος – Εισαγωγή στην Ρομποτική!

∙Leroy Merlin - Eco friendly DIY Κατασκευές

∙Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Πολύχρωμο Πεντάγραμμο

∙Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα & Μουσείο Κούκλας – Κατασκευή κούκλας “Ο λαγός και η χελώνα” | Παράσταση κουκλοθέατρου “Οι Μύθοι του Αισώπου”

∙Μουσείο Σιτηρών & Αλεύρων - Ένα στάρι μια φορά!

∙Δημιουργική Πόρτα - Ο μαγικός κόσμος της Yayoi Kusama

∙Σύλλογος Κόμικς και Τεχνών ΕΤουΚου & Project Ιππόκαμπος - Δημιουργία Ιστορίας Μέσα από Τυχαίες Εικόνες

∙Ομάδα Έκφραση – Θεατρικό παιχνίδι “Αφήνω το ίχνος μου στην όχθη του Πηνειού”

∙Εκδόσεις Πρεβέντη - Βιβλία. Πολύτιμες Περιουσίες | Στου ποταμού την άκρη περπατώ και ιστορίες μοναδικές δημιουργώ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ​

έναρξη μετά τις 18:00

∙Α.Σ. Ταεκβοντό Λάρισας - Γνωριμία με το Ταεκβοντό

∙Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ - Παίζουμε Μπριτζ στο ποτάμι

∙A.Σ. Δίας Λάρισας - Γνωριμία με το Ταεκβοντό

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ​

έναρξη μετά τις 18:00

∙Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ. Λαρισαίων - Προγράμματα ανακύκλωσης

∙ΚοινΣΕπ Έναστρον - Παρατήρηση του Ήλιου και της Σελήνης | Σεμινάριο ουρανογραφίας με επίδειξη και αναγνώριση των αστερισμών | Παρουσίαση τηλεσκοπίων, ηλιακών ρολογιών, μετεωριτών και άλλων ​ αντικειμένων σχετικών με την αστρονομία

∙Αστρονομικός Παρατηρησιακός Όμιλος Λάρισας A-Polaris - Παρατήρηση ουράνιων σωμάτων με τηλεσκόπια

∙Φωτογραφική Ομάδα f+ - Camera obscura observation | Φωτογραφίζοντας με μια camera obscura | Ομαδική έκθεση

∙Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας - Ομαδική έκθεση

∙iGEM Thessaly - Επιτραπέζιο παιχνίδι γνώσεων για να δοκιμάσουν τα παιδιά και απονομή ειδικών δώρων

∙Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παράρτημα Λάρισας – Δράσεις

∙Γραφείο Στήριξης Μικροεπιχειρηματικότητας Δ. Λαρισαίων – Ραντεβού με το Επιχειρείν και την Εργασία

έναρξη μετά τις 19:00

∙ΕΠΑΣ Μαθητείας ΔΥΠΑ - Επίδειξη συγκόλλησης σωληνώσεων για την κατασκευή δικτύων Θερμουδραυλικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων | Μαγειρική τέχνη

∙Ε.Ο.Δ.Υ.Α. - Παροχή Α΄ Βοηθειών σε επείγουσες καταστάσεις (Αντιμετώπιση Τραυματισμών & Παθολογικών περιστατικών)

∙Elena Karavide - Aerial yoga & dance

Χορηγοί:EXALCO, COSMOTE, Las Ramblas, ETEM powered by COSMOS, Leroy Merlin, Aegean College, ΣΑΕΚ Όμηρος, Μπαλαής, Σ.Ο.Φ.ΛΑ, Ζυθοποιεία Πηνειού - Lola Beer, Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ, Electical Ρουμελιώτης, Digramma digital stores, Apis Era, Παγοποιεία Μπασδέκη, Ντάβας Ο.Ε.

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Λάρισα​

www.festivalpineiou.gr.