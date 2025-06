«Ραντεβού» στις όχθες του Πηνειού, στην «καρδιά» της Λάρισας δίνουν από αύριο, Πέμπτη 19 Ιουνίου, κάτοικοι και επισκέπτες της Λάρισας, καθώς αρχίζει το πιο πολυαναμενόμενο φεστιβάλ-θεσμός της πόλης, σε ένα απολαυστικό τριήμερο γεμάτο μουσική, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, καθώς και πολλές εκπλήξεις.

Τάνια Τσανακλίδου, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Φοίβος Δεληβοριάς και μια πλειάδα εξαιρετικών καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων, “10 To Go”, “1000mods”, “Μελωδία”, Πάλκο Λαϊκών, Pan Pan & Years of Youth, Μέρες Μάρτη Νύχτες Σεπτέμβρη, Ταφ Λάθος, Μουσικό Σχολείο Λάρισας και Blues Walk with Guests δίνουν δυναμικό “παρών”, στην φετινή διοργάνωση του Δήμου Λαρισαίων και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού.

Στοιχεία της φύσης, δομές και χρώματα συναντώνται σε μια αρμονική σύνθεση, στο κέντρο της οποίας βρίσκεται η συμμετοχή όλων -αυτή είναι η κεντρική θεματική του Φεστιβάλ Πηνειού 2025, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιούνται πάνω από 120 εκδηλώσεις και δραστηριότητες, καλλιτεχνικές, αθλητικές και με κοινωνικό-περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Το σύνθημα της έναρξης και του φετινού Φεστιβάλ Πηνειού θα δώσει το Σύνολο Κρουστών του Μουσικού Σχολείου Λάρισας, στις 7 το απόγευμα της Πέμπτης. Από το Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας, διασχίζοντας τον πεζόδρομο της οδού Βενιζέλου, τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου θα καταλήξουν στο ποτάμι, για την «πρεμιέρα» των εκδηλώσεων.

Μουσικό ταξίδι με την Τάνια Τσανακλίδου

Σε ένα πρόγραμμα που θα θυμίσει στους μυημένους αξέχαστες παραστάσεις της, θα δούμε ξανά την αγαπημένη μας Τάνια να μας παρασέρνει στον μουσικό της κόσμο με την ερμηνεία και την γοητευτική σκηνική παρουσία της.

Όλα συμβαίνουν επί σκηνής. Οι ματιές ανταλλάσσονται, τα αισθήματα μοιράζονται, τα απρόσμενα γίνονται κανονικά και όλοι αναζητούν τη λύτρωση σε ένα τραγούδι. Τα αγόρια κερνούν Batida de Coco, η Τάνια χορεύει μια Samba με το πάθος της Σουλτάνας της Φωφώς, τραγουδάει τις Μοίρες και τον Ανθρωπάκο και μας παρασύρει μακριά από την πραγματικότητα όταν μας καλεί να Πάμε κάπου. Και μαζί της όλοι εμείς, το κοινό που την ακολουθεί πιστά -γιατί σαν κι εκείνη δεν είναι άλλη- με διάθεση εφηβική, ερωτική, θεατρική, να ξεσηκώνει, να δημιουργεί ευφορία και να συγκινεί ταυτόχρονα.

Μαζί της οι μουσικοί: Κώστας Νικολόπουλος, Σπύρος Μάνεσης, Νίκος Παπαϊωάννου, Βασίλης Παναγιωτόπουλος

Ηχοληψία: Γιάννης Παξεβάνης, Μανόλης Ζαννίδης

Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης

Παραγωγή: Celestial Arts & Entertainment Productions

Φορείς και Σύλλογοι που συμμετέχουν

Να σημειωθεί ότι οι φορείς που συμμετέχουν και συνδράμουν στη φετινή διοργάνωση είναι: Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα & Μουσείο Κούκλας, Μουσείο Σιτηρών & Αλεύρων & Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Παν. Θεσσαλίας, Λέσχες Πολιτισμού, Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας, Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δ. Λαρισαίων, Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ. Λαρισαίων, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας, Project Ιππόκαμπος, Τοπική Επιτροπή Γερμανικών Λάρισας, Λέσχη Στατικού Μοντελισμού, Δρώμενον-Εστία Λαογραφίας και Τέχνης, Το σπίτι του Σοφούλη, Σύλλογος Αεροσφαίρισης Λάρισας Predators, Κέντρο Σχολικής Μελέτης & Δημιουργικής Μάθησης Plasticity, Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας, Φωτογραφική Ομάδα f+, ΚΔΑΠ ΑμεΑ Ευ Ζην, ΚΔΑΠ ΑμεΑ Πρόσβαση, Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης, Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας, Βάσια Μακρυδάκη, Ομάδα Έκφραση, ΚοινΣΕπ Έναστρον, Κοιν.Σ.Επ. KKUM, ΚΕΑΝ Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Κοινωνικό ΕΚΑΒ, Ελληνική Εταιρία Νόσου Alzheimer Ν. Λάρισας, Νεανική Αρωγή – Αγκαλιάζουμε το παιδί, Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ, Θεραπευτικός Πολυχώρος ΣΥΝΕ-ΤΡΙΑ, Ξενώνας Ψυχικής Υγείας “Αργίσσα”, Οικοτροφείο “Θεσσαλός” ΑΜΚΕ Ξένιος Ζευς, ΕΠΑΣ Μαθητείας ΔΥΠΑ, Α.Σ. Ταεκβοντό Λάρισας, Α.Σ. Δίας Λάρισας, Ελληνικός Ερυθρός

Σταυρός παράρτημα Λάρισας, Αιμοδοτικός Σύλλογος Γιάννουλης, Έλενα Καραβιδέ Aerial Yoga, Independance Studio Larissa, Εκδόσεις Πρεβέντη, ΚΔΑΠ ΑμεΑ Στήριξη, Φοιτητικός Σύλλογος του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Χορηγοί του Φεστιβάλ Πηνειού 2025 είναι:

EXALCO, COSMOTE-TELECOM, Las Ramblas, Λαμπρούλης ΑΕΕ, ETEM powered by COSMOS, Σ.Ο.Φ.ΛΑ, Ρουμελιώτης Ηλεκτρολογικό Υλικό – Φωτισμός, ΘΕΣ Γάλα, Ζυθοποιία Πηνειού – Lola Beer, Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ, GEON.WC, Το Σπίτι του Σοφούλη, Ακαμάτρα, Σύλλογος Αεροσφαίρισης Λάρισας “Predators”, Παγοποιία Μπασδέκη

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Λάρισα

Αναλυτικά το πρόγραμμα όλων των ημερών

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

19:00 “Welcome” Σύνολο Κρουστών Μουσικού Σχολείου

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΣΚΗΝΗ Α΄

22:00 Τάνια Τσανακλίδου

ΣΚΗΝΗ Β΄

21:00 10 To Go

22:00 1000mods

ΣΚΗΝΗ Γ΄

20:30 Εργαστήρι Παραδοσιακής & Λαϊκής Μουσικής Μελωδία

22:00 Πάλκο Λαϊκών “Αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή”

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα & Μουσείο Κούκλας – Παραμύθια με Βούλες

Λέσχες Πολιτισμού – Action Painting

Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας – Υφαντομπερδέματα

Τοπική Επιτροπή Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Λάρισας – Κατασκευές-Κολάζ | Μουσικοκινητικά δρώμενα | Επιτραπέζια παιχνίδια | Γλωσσικά παιχνίδια, Εκμάθηση λέξεων, Πολυγλωσσία | Γερμανία, Πολιτισμός & Ιστορία

Δρώμενον, Εστία Λαογραφίας και Τέχνης – Το ψηφιδωτό της παράδοσης | Χορεύουμε στην όχθη

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας – Παιχνίδια του Κόσμου

Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης – Παραμύθι “Ο δράκος του άγχους” | Δημιουργώ το δικό μου σούπερ ήρωα | Ο κύκλος της συζήτησης- το κουτί της έκφρασης

ΚΔΑΠ ΑμεΑ Ευζήν – Ζωγραφική & Χειροτεχνία | Αθλοπαιδιές | Η/Υ & Εναλλακτικοί Τρόποι Επικοινωνίας | Μουσικοκινητική Αγωγή

Λέσχη Στατικού Μοντελισμού – Γνωρίζοντας τον στατικό μοντελισμό

Βάσια Μακρυδάκη – “Ο Νεραϊδένιος στη Χώρα των Ξωτικών Γιγάντων” Ένα Παραμύθι για τη Διαφορετικότητα & τη Δύναμη των Σχέσεων

Κέντρο Σχολικής Μελέτης & Δημιουργικής Μάθησης Plasticity – Ο Τροχός των Συναισθημάτων

ΚοινΣΕπ KKUM – Λόγια για το Σπίτι | Mini art therapy workshops | Γωνιά Διαλογισμού | Συλλογική Ζωγραφιά – Το Ποτάμι των Ονείρων | Κάρτες έμπνευσης και συμβολισμού | Εργαστήριο “Ποτάμια και Πολιτισμοί”

ΚΔΑΠ ΜΕΑ Πρόσβαση – Face Painting | Ταεκβοντό | Θεατρικό Παιχνίδι

Θεραπευτικός Πολυχώρος Συνε-τρία – Γνωστική Αξιολόγηση | Μουσικά Εργαστήρια | Cinema Therapy

Νεανική Αρωγή-Αγκαλιάζουμε το Παιδί – Εκπαιδευτικά Παιχνίδια

ΚΕΑΝ Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Rainbow Warriors

Κοινωνικό ΕΚΑΒ – Οι μουσικές μας… Επικοινωνώντας με την ψυχή και το σώμα

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων – Ζωγραφική με Ζωάκια | Παντομίμα

ΚΔΑΠ ΑμεΑ Στήριξη – Εργαστήρια δημιουργικής έκφρασης

Οικοτροφείο «Θεσσαλός» – Έκθεση | Στηρίζω Υπο-στηρίζω Άτομα με Άνοια

Ελληνική Εταιρία Νόσου Alzheimer Ν. Λάρισας – Δράσεις

έναρξη μετά τις 19:00

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Χρώματα και Νότες

Μουσείο Σιτηρών & Αλεύρων & Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Παν. Θεσσαλίας – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Παιδιά! Ώρα για δράση!”

Το Σπίτι του Σοφούλη – Κυνηγώντας την Πεταλούδα

Project Ιππόκαμπος – Χώροι & Ήρωες: Κόμικς με Αρχιτεκτονική Φαντασία

Ομάδα Έκφραση – Θεατρικό παιχνίδι “Ιστορίες με τον Μπαλού”

Εκδόσεις Πρεβέντη – Το Παιδί και η Τέχνη: Μια Συνάντηση Δημιουργίας στον Πηνειό

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ – Παίζουμε Μπριτζ στο ποτάμι

Α.Σ. Δίας Λάρισας – Γνωριμία με το Ταεκβοντό

Elena Karavide – Aerial yoga & dance

έναρξη μετά τις 19:00

Σύλλογος Αεροσφαίρισης Λάρισας Predators – Γνωριμία με την Αεροσφαίριση (Airsoft)

Α.Σ. Ταεκβοντό Λάρισας – Γνωριμία με το Ταεκβοντό & την Ρυθμική Γυμναστική

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ. Λαρισαίων – Προγράμματα ανακύκλωσης και αποκομιδής

Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δ. Λαρισαίων & Innovation Hive – Workshop «Πως να ξεχωρίζεις το αληθινό από το ψεύτικο»

ΚοινΣΕπ Έναστρον – Παρατήρηση του Ήλιου | Παρατήρηση με τηλεσκόπιο των ουράνιων αντικειμένων | Σεμινάριο ουρανογραφίας με επίδειξη και αναγνώριση των αστερισμών | Παρουσίαση τηλεσκοπίων, ηλιακών ρολογιών, μετεωριτών, αστροφωτογραφιών και αστρονομικών χαρτών

Φωτογραφική Ομάδα fplus – Camera obscura observation | Εργαστήριο Κυανοτυπίας | Ομαδική έκθεση “Οικείο: Ένα Συλλογικό Παζλ”

Ξενώνας Ψυχικής Υγείας “Αργίσσα” – Συμπόρευση στο Ποτάμι… Αναζητώντας καλές πρακτικές με όχημα τις δεξιότητες και τη φυσική καλλιέργεια

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας – Με κάδρο το παράθυρο

Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας – Ομαδική έκθεση “Υδάτινες ιστορίες”

Αιμοδοτικός Σύλλογος Γιάννουλης – Μαθαίνω για την Αιμοδοσία | Κουίζ & Παιχνίδια Γνώσεων | Γράφω το δικό μου μήνυμα ζωής

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παράρτημα Λάρισας – Δράσεις

ΕΠΑΣ Μαθητείας ΔΥΠΑ – Δράσεις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΣΚΗΝΗ Α΄

22:00 Αλκίνοος Ιωαννίδης

ΣΚΗΝΗ Β΄

22:00 Pan Pan & Years of Youth

ΣΚΗΝΗ Γ΄

22:00 Μέρες Μάρτη Νύχτες Σεπτέμβρη

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα και Μουσείο Κούκλας – Παραμύθια με Βούλες

Λέσχες Πολιτισμού – Πηλοπλαστική “Βάρκα στο γιαλό”

Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας – Υφαντομπερδέματα

Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δ. Λαρισαίων – Διαβάζουμε ιστορίες πλάι στο ποτάμι | Junior Music Workshop

Τοπική Επιτροπή Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Λάρισας – Κατασκευές-Κολάζ | Μουσικοκινητικά δρώμενα | Επιτραπέζια παιχνίδια | Γλωσσικά παιχνίδια, Εκμάθηση λέξεων, Πολυγλωσσία | Γερμανία, Πολιτισμός & Ιστορία

Δρώμενον, Εστία Λαογραφίας και Τέχνης – Κατασκευάζουμε και διακοσμούμε την παραδοσιακή μας ποδιά | Χορεύουμε στην όχθη

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας – Παιχνίδια του Κόσμου

Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης – Ομαδικά παιχνίδια έκφρασης και συνεργασίας | Το χαρτί της έκφρασης

ΚΔΑΠ ΑμεΑ Ευζήν – Δραστηριότητες με θέμα την Ψυχική Υγεία | Ζωγραφική & Χειροτεχνία | Μουσικοκινητική Αγωγή | Αθλοπαιδιές

Λέσχη Στατικού Μοντελισμού – Make and Take

Βάσια Μακρυδάκη – “Ο Νεραϊδένιος στη Χώρα των Ξωτικών Γιγάντων” Ένα Παραμύθι για τη Διαφορετικότητα & τη Δύναμη των Σχέσεων

Κέντρο Σχολικής Μελέτης και Δημιουργικής Μάθησης Plasticity – Ο Τροχός των Συναισθημάτων

ΚοινΣΕπ KKUM – Λόγια για το Σπίτι | Mini art therapy workshops | Γωνιά Διαλογισμού | Συλλογική Ζωγραφιά – Το Ποτάμι των Ονείρων | Κάρτες έμπνευσης και συμβολισμού | Εργαστήριο “Ποτάμια και Πολιτισμοί”

ΚΔΑΠ ΜΕΑ Πρόσβαση – Αισθητηριακό Παιχνίδι | Face Painting | Εκπαιδευτική Ρομποτική Θεραπευτικός Πολυχώρος Συνε-τρία – Art Therapy | Δημιουργική Γραφή | Μουσικά Εργαστήρια

Νεανική Αρωγή-Αγκαλιάζουμε το Παιδί – Εκπαιδευτικά Παιχνίδια

ΚΕΑΝ Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Στερεότυπα και Διαφορετικότητα

Κοινωνικό ΕΚΑΒ – Οι εικόνες μας… Οι λέξεις μας… Τα παιχνίδια μας

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων – DIY Κατασκευές με Ζωάκια και Μαρκαδόρους | Καμβάδες Ζωγραφισμένοι με Νερομπογιές

ΚΔΑΠ ΑμεΑ Στήριξη – Αισθητηριακά μονοπάτια

Οικοτροφείο “Θεσσαλός” – Έκθεση | Στηρίζω Υπο-στηρίζω Άτομα με Άνοια Ελληνική Εταιρία Νόσου Alzheimer Ν. Λάρισας – Δράσεις

έναρξη μετά τις 19:00

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Χρώματα και Νότες

Μουσείο Σιτηρών-Αλεύρων και Τμήμα Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας Παν. Θεσσαλίας – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Παιδιά! Ώρα για δράση!”

Το Σπίτι του Σοφούλη – Ο Κήπος του Ματίς

Project Ιππόκαμπος – Από το Χρώμα στη Φωνή: Δώσε Ζωή στους Ήρωες!

Ομάδα Έκφραση – Θεατρικό παιχνίδι “Ιστορίες με τον Μπαλού”

Εκδόσεις Πρεβέντη – Το Παιδί και η Τέχνη: Μια Συνάντηση Δημιουργίας στον Πηνειό

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ – Παίζουμε Μπριτζ στο ποτάμι

Α.Σ. Δίας Λάρισας – Γνωριμία με το Ταεκβοντό

Elena Karavide – Aerial yoga & dance

έναρξη μετά τις 19:00

Σύλλογος Αεροσφαίρισης Λάρισας Predators – Γνωριμία με την Αεροσφαίριση (Airsoft)

Α.Σ. Ταεκβοντό Λάρισας – Γνωριμία με το Ταεκβοντό και την Ρυθμική Γυμναστική

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

Δ/νση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης Δ. Λαρισαίων και East-West Greece συλλογή και ανακύκλωση μεταχειρισμένων ενδυμάτων και τηγανελαίων – Προγράμματα ανακύκλωσης και αποκομιδής | Παιχνίδια ευαισθητοποίησης ανακύκλωσης ρούχων και τηγανελαίων

ΚοινΣΕπ Έναστρον – Παρατήρηση του Ήλιου | Παρατήρηση με τηλεσκόπιο των ουράνιων αντικειμένων | Σεμινάριο ουρανογραφίας με επίδειξη και αναγνώριση των αστερισμών | Παρουσίαση τηλεσκοπίων, ηλιακών ρολογιών, μετεωριτών, αστροφωτογραφιών και αστρονομικών χαρτών

Φωτογραφική Ομάδα fplus – Camera obscura observation | Εργαστήριο Κυανοτυπίας | Ομαδική έκθεση “Οικείο: Ένα Συλλογικό Παζλ”

Ξενώνας Ψυχικής Υγείας “Αργίσσα” – Συμπόρευση στο Ποτάμι… Αναζητώντας καλές πρακτικές με όχημα τις δεξιότητες και τη φυσική καλλιέργεια

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας – Με κάδρο το παράθυρο

Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας – Ομαδική έκθεση “Υδάτινες ιστορίες”

Αιμοδοτικός Σύλλογος Γιάννουλης – Μαθαίνω για την Αιμοδοσία | Κουίζ και Παιχνίδια Γνώσεων | Γράφω το δικό μου μήνυμα ζωής

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παράρτημα Λάρισας – Δράσεις

ΕΠΑΣ Μαθητείας ΔΥΠΑ – Δράσεις

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

ΣΚΗΝΗ Α΄

22:00 Φοίβος Δεληβοριάς

ΣΚΗΝΗ Β΄

22:00 Ταφ Λάθος

ΣΚΗΝΗ Γ΄

20:00 Μουσικό Σχολείο Λάρισας

22:00 Blues Walk with Guests

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

Δημοτικός Κουκλοθίασος Τιριτόμπα και Μουσείο Κούκλας – Παραμύθια με Βούλες

Λέσχες Πολιτισμού – Αναμνηστικό μαγνητάκι τέχνης

Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας – Υφαντομπερδέματα

Τοπική Επιτροπή Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Λάρισας – Κατασκευές-Κολάζ | Μουσικοκινητικά δρώμενα | Επιτραπέζια παιχνίδια | Γλωσσικά παιχνίδια, Εκμάθηση λέξεων, Πολυγλωσσία | Γερμανία, Πολιτισμός και Ιστορία

Δρώμενον, Εστία Λαογραφίας και Τέχνης – Στολίζω παραδοσιακά την κεφαλή μου! | Χορεύουμε στην όχθη Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας – Παιχνίδια του Κόσμου

Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης – Διώχνω το άγχος μακριά | Παίρνω μια λέξη μαζί μου

ΚΔΑΠ ΑμεΑ Ευζήν – Διαδραστικές Δραστηριότητες Γνωριμίας | Ζωγραφική και Χειροτεχνία | Αθλοπαιδιές | Δραστηριότητες με θέμα την Ψυχική Υγεία

Λέσχη Στατικού Μοντελισμού – Make and Take

Βάσια Μακρυδάκη – “Ο Νεραϊδένιος στη Χώρα των Ξωτικών Γιγάντων” Ένα Παραμύθι για τη Διαφορετικότητα & τη Δύναμη των Σχέσεων

Κέντρο Σχολικής Μελέτης και Δημιουργικής Μάθησης Plasticity – Ο Τροχός των Συναισθημάτων

ΚοινΣΕπ KKUM – Λόγια για το Σπίτι | Mini art therapy workshops | Γωνιά Διαλογισμού | Συλλογική Ζωγραφιά – Το Ποτάμι των Ονείρων | Κάρτες έμπνευσης και συμβολισμού | Εργαστήριο “Ποτάμια και Πολιτισμοί”

ΚΔΑΠ ΜΕΑ Πρόσβαση – Παραολυμπιακά Αθλήματα και Αθλοπαιδιές | Face Painting | Boomwhackers

Θεραπευτικός Πολυχώρος Συνε-τρία – Παίζω με τα Συναισθήματα | Η Φωτογραφία στην Ψυχοθεραπεία | Μουσικά Εργαστήρια

Νεανική Αρωγή-Αγκαλιάζουμε το Παιδί – Εκπαιδευτικά Παιχνίδια

ΚΕΑΝ Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Μουσικές του Κόσμου

Κοινωνικό ΕΚΑΒ – Το αποτύπωμα μας

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων – Αποτύπωμα Αυτοεκτίμησης | “Ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος”

ΚΔΑΠ ΑμεΑ Στήριξη – Μουσικοκινητικά δρώμενα

Οικοτροφείο “Θεσσαλός” – Έκθεση | Στηρίζω Υπο-στηρίζω Άτομα με Άνοια

Ελληνική Εταιρία Νόσου Alzheimer Ν. Λάρισας – Δράσεις

έναρξη μετά τις 19:00

Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Χρώματα και Νότες

Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων και Τμήμα Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας Παν. Θεσσαλίας – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Παιδιά! Ώρα για δράση!”

Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δ. Λαρισαίων – Game Night με Επιτραπέζια και Τάβλι στο Φεστιβάλ Πηνειού “Παίξε, γνώρισε, διασκέδασε!”

Το Σπίτι του Σοφούλη – Τα Παπούτσια των Άλλων

Project Ιππόκαμπος – Σχεδιάζω και Δίνω Δυνάμεις στο Αγαπημένο μου Ζώο

Ομάδα Έκφραση – Θεατρικό παιχνίδι “Ιστορίες με τον Μπαλού”

Εκδόσεις Πρεβέντη – Το Παιδί και η Τέχνη: Μια Συνάντηση Δημιουργίας στον Πηνειό

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ – Παίζουμε Μπριτζ στο ποτάμι

Α.Σ. Δίας Λάρισας – Γνωριμία με το Ταεκβοντό

IndepenDance Studio – Parkour/AirTrack | Aerial & Aerial Hoop

έναρξη μετά τις 19:00

Σύλλογος Αεροσφαίρισης Λάρισας Predators – Γνωριμία με την Αεροσφαίριση (Airsoft)

Α.Σ. Ταεκβοντό Λάρισας – Γνωριμία με το Ταεκβοντό & την Ρυθμική Γυμναστική

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

έναρξη μετά τις 18:00

Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ. Λαρισαίων και Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) – Προγράμματα ανακύκλωσης και αποκομιδής | Το Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης

Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δ. Λαρισαίων και Innovation Hive – Workshop “Πώς να ξεχωρίζεις το αληθινό από το ψεύτικο”

ΚοινΣΕπ Έναστρον – Παρατήρηση του Ήλιου | Παρατήρηση με τηλεσκόπιο των ουράνιων αντικειμένων | Σεμινάριο ουρανογραφίας με επίδειξη και αναγνώριση των αστερισμών | Παρουσίαση τηλεσκοπίων, ηλιακών ρολογιών, μετεωριτών, αστροφωτογραφιών και αστρονομικών χαρτών

Φωτογραφική Ομάδα fplus – Camera obscura observation | Εργαστήριο Κυανοτυπίας | Ομαδική έκθεση “Οικείο: Ένα Συλλογικό Παζλ”

Ξενώνας Ψυχικής Υγείας “Αργίσσα” – Συμπόρευση στο Ποτάμι… Αναζητώντας καλές πρακτικές με όχημα τις δεξιότητες και τη φυσική καλλιέργεια

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας – Με κάδρο το παράθυρο

Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας – Ομαδική έκθεση “Υδάτινες ιστορίες”

Αιμοδοτικός Σύλλογος Γιάννουλης – Μαθαίνω για την Αιμοδοσία | Κουίζ και Παιχνίδια Γνώσεων | Γράφω το δικό μου μήνυμα ζωής

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παράρτημα Λάρισας – Δράσεις

ΕΠΑΣ Μαθητείας ΔΥΠΑ – Δράσεις

**ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα

Όλες οι πληροφορίες για το Φεστιβάλ στο www.festivalpineiou.gr