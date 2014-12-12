Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με αφορμή τις υπερβάσεις στις συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων (PM2,5 και PM10) που παρατηρήθηκαν σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων, κατόπιν μετρήσεων του Δικτύου Σταθμών Ποιότητας της Ατμόσφαιρας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενημερώνει το κοινό για τα παρακάτω.

Η αύξηση των συγκεντρώσεων αυτών αποδίδεται κυρίως στην εκτεταμένη καύση υπολειμμάτων γεωργικών καλλιεργειών, πρακτική η οποία δεν είναι ωφέλιμη για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και τη βιώσιμη γεωργική παραγωγή.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας πληροφορεί όλους τους φορείς αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ομάδες παραγωγών, ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, αγρότες νομικά και φυσικά πρόσωπα σχετικά με την καύση υπολειμμάτων των καλλιεργειών μεταξύ δε αυτών και η καύση της καλαμιάς.

Κάθε παραγωγός που υποβάλλει την ετήσια δήλωση καλλιέργειας (Ο.Σ.Δ.Ε), αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης των Κωδικών Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, στα πλαίσια της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τους οποίους δεν επιτρέπεται το κάψιμο της καλαμιάς. Η μη συμμόρφωση των παραγωγών στα παραπάνω μέτρα, επισύρει ποινή μείωσης των επιδοτήσεων.

Το κάψιμο της καλαμιάς δεν επιτρέπεται γιατί η σωστή διαχείριση της:

- Εμπλουτίζει το έδαφος με οργανική ουσία.

- Προστατεύει τα εδάφη από την διάβρωση και ιδιαίτερα τα επικλινή.

- Προστατεύει το περιβάλλον γιατί με την καύση απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα αέρια του θερμοκηπίου.

Έτσι, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, πρέπει να επιλέγεται και να ακολουθείται μία ή περισσότερες από τις παρακάτω πρακτικές, σε σχέση με την διαχείριση των υπολειμμάτων των καλλιεργειών:

- Άμεση ενσωμάτωσή τους στο έδαφος.

- Βόσκηση της καλαμιάς και ενσωμάτωση των υπολειμμάτων τους στο έδαφος

- Κοπή και κάλυψη του εδάφους με τα υπολείμματα και ενσωμάτωση τους στο έδαφος την επόμενη άνοιξη.

- Διατήρηση της καλαμιάς στο χωράφι κατά την διάρκεια του χειμώνα και ενσωμάτωση τους στο έδαφος την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από επαρκή αιτιολόγηση από εμπεριστατωμένο, επίσημο εργαστήριο φυτοπροστασίας ερευνητικού ιδρύματος η Υπηρεσία μας σε συνεννόηση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία δύναται να χορηγεί άδεια στους ενδιαφερόμενους.