Με κάθε λαμπρότητα και επισημότητα πραγματοποιούνται σήμερα οι εορταστικές εκδηλώσεις του Δήμου Λαρισαίων για την Απελευθέρωση της Λάρισας από τη γερμανική κατοχή (23-10-1944).

Μαθητές, προσκεκλημένοι φορείς και πολίτες συγκεντρώθηκαν στην είσοδο του Δημαρχείου.

Με τη Φιλαρμονική του Δήμου να προηγείται, μετακινήθηκαν προς το Ηρώο της πόλης, όπου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων.

Με το πέρας της τελετής ακολούθησε δεξίωση στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Λάρισας (αίθουσα “Βεργίνα”).

Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν το απόγευμα στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης.

Στις 7 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα: "Μνήμη και τιμή στη Λάρισα της Κατοχής και του Αγώνα" από τους μαθητές του 9ου Γυμνασίου Λάρισας (υπεύθυνη καθηγήτρια Κατερίνα Ζησοπούλου), η οποία θα πλαισιωθεί μουσικά από τη χορωδία του 9ου Γυμνασίου Λάρισας (διδασκαλία-διεύθυνση Δώρα Τερζούδη).

Παράλληλα, θα παρουσιαστεί επισήμως στο κοινό της πόλης, η επίπλωση του γραφείου του στρατηγού Στέφανου Σαράφη, η οποία αποτελεί δωρεά του ανιψιού του Γεωργίου Σαράφη.

Επίσης, ο Σύλλογος Φίλων του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Κρητικών Λάρισας και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού Λάρισας, θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με θέμα: “Το Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Λάρισας στην Κατοχή και η Τραγωδία της 5ης Μεραρχίας Κρητών”, την επόμενη Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ, στο χώρο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας.

(*) φωτογραφίες από tinealarissa.gr

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr