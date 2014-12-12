Η ακριβότερη συνοικία της Θεσσαλονίκης για αγορά κατοικίας και μία από τις ακριβότερες για ενοικίαση, είναι και εκείνη με τη μεγαλύτερη ζήτηση, η οποία έχει παραμείνει αμετάβλητη τόσο το 2024 όσο και κατά τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους.

Ο λόγος για την Καλαμαριά, όπου η μέση ζητούμενη τιμή αγοράς προσεγγίζει πλέον τις 3.000 ευρώ/τ.μ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση 7%, ενώ η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης αγγίζει τα 8,7 ευρώ/τ.μ., έχοντας αυξηθεί κατά 6,4% σε ετήσια βάση.

Η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την εξέλιξη αυτή. Η πόλη θα έχει πρόσβαση στο μετρό το αργότερο μέχρι τις αρχές του 2026 και μέσω αυτού και προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, κάτι που έχει προσφέρει σημαντική ώθηση στη ζήτηση κατοικίας και φυσικά αποτυπώνεται και στις τιμές. Μεγάλη ζήτηση παρατηρείται όμως φέτος και για τον Εύοσμο, όπου έχουν αυξηθεί οι νέες κατασκευές κατοικιών, ενώ έπεται το κέντρο της Θεσσαλονίκης και η Τούμπα.

Ειδικά ως προς το κέντρο της πόλης, η ζήτηση είναι τόσο για ιδιοκατοίκηση όσο και για επενδυτικούς λόγους, λόγω της ένδειας διαθέσιμων διαμερισμάτων για ενοικίαση. Σημαντικό είναι και το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι ίδιες περιοχές, δηλαδή η Καλαμαριά, ο Εύοσμος και το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ξεχωρίζουν και από πλευράς ζήτησης για ενοικίαση κατοικιών.

Εκτός των δύο μεγάλων αστικών κέντρων, η μεγαλύτερη ζήτηση για αγορά κατοικίας παρατηρείται στην πόλη της Πάτρας, κάτι που αντανακλάται και στις τιμές, που έχουν καταγράψει ετήσια αύξηση 17,5% στα 1.470 ευρώ/τ.μ. Το ισχυρό φοιτητικό ενδιαφέρον και η οικονομική ανάπτυξη της πόλης, όπου έχουν γίνει σημαντικές νέες επενδύσεις στην αγορά ακινήτων, όπως το νέο εμπορικό πάρκο στην Ακτή Δυμαίων, αποτυπώνονται πλέον και στο αγοραστικό ενδιαφέρον, που έχει και επενδυτικό χαρακτήρα. Αρκετοί επιθυμούν να αποκτήσουν διαμέρισμα με στόχο την εκμετάλλευση, είτε προς φοιτητές είτε για μόνιμους κατοίκους.

Ακολουθούν δύο πόλεις της Κεντρικής Ελλάδας, η Λάρισα και ο Βόλος, όπου επίσης υπάρχει και ζήτηση με επενδυτικό χαρακτήρα, αν και σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με την πόλη της Πάτρας. Στην επόμενη θέση κατατάσσεται η πόλη της Καλαμάτας. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν παρατηρείται καμία αλλαγή σε σχέση με την εικόνα της ζήτησης που είχε διαμορφωθεί και το 2024.

Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση για ενοικίαση κατοικίας, παρατηρούνται διαφορές, καθώς μετά την Πάτρα, όπου οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 7% τον τελευταίο χρόνο σε 8,2 ευρώ/τ.μ. και τη Λάρισα που διατηρούν τα «πρωτεία» τους, ακολουθούν το Ηράκλειο της Κρήτης και η Ρόδος. Ο συνδυασμός υψηλής τουριστικής κίνησης και ζήτησης από φοιτητές καθιστά τις πόλεις αυτές μεταξύ των πιο περιζήτητων στη χώρα.

kosmoslarissa.gr (από Καθημερινή, Νίκος Ρουσάνογλου)