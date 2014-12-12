Το Λύκειον των Ελληνίδων, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου παρουσιάζει την παράσταση «Έλα Παναγιά μου σώσε, νουν και λογισμόν μου δώσε», την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025,ώρα 9μμ, στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ.

Με έμπνευση τη Μητέρα του Θεού που έγινε μάνα όλων των ανθρώπων, την Παναγία μας, το Λύκειον των Ελληνίδων Λάρισας θα επιχειρήσει να προσφέρει ένα ταπεινό προσκύνημα στη χάρη Της. Καθώς η «Παρθένος Μαρία» θεωρείται το ιερότερο πρόσωπο της Ορθοδοξίας η ευγνωμοσύνη, η εμπιστοσύνη και η αγάπη του λαού προς την Υπεραγία Θεοτόκο διακρίνεται στην υμνογραφία, στη λατρεία, στην τέχνη και στη λαογραφία.

Σε κάθε περιοχή της Ελλάδας υπάρχει και μια εκκλησία αφιερωμένη στην Παναγία η οποία γιορτάζεται με ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο. Τελετές και δοξασίες συνοδεύουν τις θαυματουργές εικόνες οι οποίες περιφέρονται με τιμές και μουσική και διοργανώνονται θρησκευτικά πανηγύρια. Η εορτή της μητέρας του Θεού ξεκινά με τον εσπερινό και τον όρθρο, κορυφώνεται με το Μυστήριο της Θείας Λειτουργίας και συνεχίζεται έξω από την Εκκλησία με γλέντι, τραγούδια και χορούς.

Ο δάσκαλος του Λυκείου των Ελληνίδων Λάρισας, Δημήτρης Τσιπλακούλης, που σχεδίασε την παράσταση «Έλα Παναγιά μου σώσε, νουν και λογισμόν μου δώσε», έχει συμπεριλάβει ψαλμωδίες, αφηγήσεις, δρώμενα, τραγούδια και χορούς αφιερωμένα στην Παναγία, που σχετίζονται με τα γεγονότα σταθμούς του ανθρώπινου βίου, από́ τη γέννηση ως το θάνατο, από τη στεριανή και τη θαλασσινή πατρίδας μας.

Η έμπειρη χορευτική ομάδα εκπροσώπησης του Λυκείου των Ελληνίδων θα ερμηνεύσει με απαράμιλλο τρόπο τους χορούς μας και τα τραγούδια μας, στολισμένη με τις παραδοσιακές ενδυμασίες και κοσμήματα από την πλούσια Ιματιοθήκη του Λυκείου.

Το Χορωδιακό σύνολο του Λυκείου των Ελληνίδων με την καθοδήγηση του Κώστα Δεδούση θα πλαισιώσει την παράσταση. Στην παράσταση θα λάβουν μέρος οι εξαιρετικοί μουσικοί, ο Κώστας Δεδούσης και ο Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος (κλαρίνο), ο Γιάννης Παυλόπουλος (βιολί-τραγούδι), ο Κώστας Παπαδημητρίου (λαούτο-τραγούδι), ο Γιάννης Γευγελής (κρουστά), ο Δημήτρης Μπάκος (γκάιντα & τσαμπούνα), ο Θεόδωρος Κυριλλίδης (ποντιακή λύρα), και άλλοι δεξιοτέχνες μουσικοί.

Εισιτήριαδιαδικτυακάστοticketservices.gr