Το Μουσικό Σχολείο Λάρισας παρουσίασε την παραλογή «Το τραγούδι του νεκρού αδελφού», ύστερα από πρόσκληση που έλαβε από το Μουσείο Θεσσαλικής Ζωής στην Ελάτεια του Δήμου Τεμπών.

Η παράσταση, της οποίας η βασική μελωδία έχει καταβολές στη θρακιώτική εκδοχή που ο μεγάλος Έλληνας ερμηνευτής Χρόνης Αηδονίδης έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 στο Μουσείο Θεσσαλικής Ζωής της οικογένειας Συρμακέζη.

Να σημειωθεί πως οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄ Λυκείου που συμμετείχαν στην παράσταση προσέγγισαν τον πλούτο του δημοτικού τραγουδιού μέσα από το ομώνυμο εκπαιδευτικό πολιτιστικό πρόγραμμα κατά σχολικό έτος 2023-2024 με την υποστήριξη των καθηγητριών τους Βασιλικής Κοσμάνου και Ελένης Κουτή.

Οι έφηβοι απέδωσαν με ενσυναίσθηση το κείμενο, με αρτιότητα τις μελωδίες και με όμορφη κίνηση τους χορούς και όλες τις σκηνοθετικές οδηγίες, γεγονός που συγκίνησε το εκλεκτό κοινό της παράστασης. Για την καλύτερη παρακολούθηση του έργου δόθηκε πρόγραμμα με όλα τα κείμενα των τραγουδιών στο ακροατήριο.

Στο τέλος της παράστασης πολλοί εκπαιδευτικοί - κυρίως φιλόλογοι και δάσκαλοι – έδωσαν συγχαρητήρια στους εφήβους για την ενασχόλησή τους με το δημοτικό τραγούδι, κάτι που στις μέρες μας σπανίζει, καθώς ο «θόρυβος της εποχής μας» δεν αφήνει την ψυχή να προσεγγίσει και το μυαλό να κατανοήσει την αξία αυτού του είδους τέχνης. Κλείνοντας, ο οικοδεσπότης κ. Συρμακέζης επαίνεσε τα παιδιά τονίζοντας την αξία των μουσικών σχολείων και τα ιδανικά που «συλλέγουν» στη φαρέτρα τους οι μαθητές μέσα από αυτές τις δράσεις, τις οποίες οι οικογένειες των μαθητών στηρίζουν έμπρακτα.

Συμμετείχαν οι: Φωνητικό ΣύνολοΧρήστος Κουτσιούλης, Ευαγγελία Μασούρα, Αποστολία Μητσογιάννη, Μαρία Μόκα, Κατερίνα Μουζάκη, Κατερίνα Μπόρα, Ιωάννα Μπούρμπου, Παρασκευή Νταφούλη, Παναγιώτης Παναγούλης, Δανάη Παντικίδου, Αφροδίτη Παπαγεωργίου, Μάνα: Ιωάννα Μπούρμπου, Δανάη Παντικίδου - Αρετή: Ευαγγελία Μασούρα - Κωνσταντής: Παναγιώτης Παναγούλης - Αφήγηση: Μαρία Μόκα, Αφροδίτη Παπαγεωργίου - Φωνές πουλιών: Κατερίνα Μουζάκη - Σόλο τραγούδι: Αποστολία Μητσογιάννη, Κατερίνα Μπόρα - Λαούτο: Παναγιώτης Παναγούλης - Σαντούρι: Κατερίνα Μουζάκη, Δανάη Παντικίδου - Τουμπελέκι: Χρήστος Κουτσιούλης - Επιμέλεια αφίσας – πρόσκλησης: Παναγιώτης Παναγούλης, Κατερίνα Μπόρα

Διδασκαλία κειμένων, τραγουδιών και χορών – Σκηνοθεσία – Επιμέλεια προγράμματος – Συντονισμός: Βασιλική Κοσμάνου (ΠΕ 79.01), Ελένη Κουτή (ΠΕ 79.01)