Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε στην 3η διακρατική συνάντηση του έργου NATURED, που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Κάστρο Vitturi, στην πόλη Καστέλα (Kaštela) της Κροατίας, στις 23 Οκτωβρίου 2025.

Το NATURED στοχεύει στην ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή, μέσα από τη συν-διαμόρφωση και πιλοτική δοκιμή λύσεων βασισμένων στη φύση (Nature-based Solutions – NbS) σε έντεκα πόλεις της περιοχής Αδριατικής–Ιονίου, μεταξύ των οποίων και η Λάρισα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Interreg IPA ADRION και υλοποιείται από 12 εταίρους και 3 συνδεδεμένους φορείς από εννέα χώρες της περιοχής, με κοινό στόχο τη μετάβαση σε πιο πράσινες και ανθεκτικές πόλεις.

Η ατζέντα της συνάντησης περιλάμβανε την παρακολούθηση της προόδου του έργου και εστίασε στην ενεργό συμμετοχή πολιτών και τοπικών φορέων, μέσα από διαβουλεύσεις για τον καθορισμό λύσεων βασισμένων στη φύση, που ανταποκρίνονται στα τοπικά δεδομένα, καθώς και στη συν-διαμόρφωση Σχεδίων Δράσης για τη μετατροπή αυτών των ιδεών σε ώριμες, εφαρμόσιμες και χρηματοδοτήσιμες παρεμβάσεις.

Τον συντονισμό των εν λόγω εργασιών έχουν η επικεφαλής RDA Nova Gorica και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθοδηγώντας τη διαδικασία με τελικό στόχο την ένταξη των προτεινόμενων λύσεων στα Τεχνικά Προγράμματα και τα Δημόσια Έργα των πόλεων-πιλότων.

Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενες πιλοτικές λύσεις από τις συμμετέχουσες πόλεις, που αναμένεται να υλοποιηθούν εντός του 2026. Για τη Λάρισα, προτείνεται η εγκατάσταση πράσινων στεγών σε δύο έως τρία δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια, μια παρέμβαση που συμβάλλει στη ρύθμιση των θερμοκρασιών, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στην κατακράτηση όμβριων υδάτων, αποτελώντας ένα πρακτικό και επεκτάσιμο παράδειγμα πράσινης καινοτομίας.

«Η συμμετοχή μας στην Καστέλα ενίσχυσε τη συνεργασία με τους εταίρους της Αδριατικής–Ιονίου και μας έδωσε χρήσιμα εργαλεία, προκειμένου να περάσουμε από τις ιδέες σε εφαρμόσιμες παρεμβάσεις.

«Προχωράμε με ώριμα βήματα στη συν-διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης και στην προετοιμασία των πιλοτικών καινοτόμων λύσεων για την Περιφέρεια», ανέφερε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.​

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο: Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πρωτοβουλιών – Τηλ. 2413 506239/359​

