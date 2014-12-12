Η διάσωση μιας ζωής μπορεί να απέχει μόλις ... λίγα μέτρα από εκεί που βρίσκεστε, γι΄αυτό μέχρι το τέλος του χρόνου η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα παραχωρήσει προς χρήση 90 απινιδωτές και θα καταγραφούν σε ηλεκτρονικό σύστημα, ώστε να είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα thessaly.gov.gr για να έχουν γνώση οι πολίτες.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα απαντήσει με πράξεις στα αιτήματα φορέων και ομάδων και έχει δρομολογήσει τη διάθεση 90 απινιδωτών, οι οποίοι μοιράζονται ως εξής: 29 για την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, 43 στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, 9 για την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, και 9 για την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Ο αυτόματος απινιδωτής (AED) είναι μια ιατρική συσκευή που ανιχνεύει απινιδώσιμους καρδιακούς ρυθμούς και αυτόματα εφαρμόζει ηλεκτρικό σοκ στην καρδιά για να αποκαταστήσει τον κανονικό ρυθμό της μετά από καρδιακή ανακοπή. Χρησιμοποιείται σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους για άμεση παρέμβαση, βελτιώνοντας σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης.

Η προμήθεια Αυτόματων Εξωτερικών Απιδινωτών και η παραχώρηση χρήσης σε φορείς της Περιφέρειας αποσκοπεί στην προάσπιση και προαγωγή της υγείας. Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας και Κοινωνικής Μέριμνας προχώρησε με γρήγορους ρυθμούς στην ακριβή χαρτογράφηση των αναγκών δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον καθορισμό προτεραιοτήτων με κριτήρια τον χρόνο πρόσβασης στο πλησιέστερο νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας της περιοχής, τον πληθυσμό καθώς και τον κίνδυνο λόγω απομόνωσης.

Ο Δ. Κουρέτας

«Για την Περιφέρεια έχει μεγάλη σημασία η παραχώρηση απινιδιτών σε φορείς και ομάδες. Μια ζωή να σωθεί, είναι σπουδαίο και επιδιώκουμε να υπάρχει απινιδωτής σε κάθε χώρο άθλησης. Οι πολίτες, οι αθλητές, τα παιδιά εκπαιδεύονται ταυτόχρονα στις πρώτες βοήθειες. Για την ζωή και την ασφάλεια τίποτα δεν είναι αρκετό» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.