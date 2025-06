Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε στη 2η διακρατική συνάντηση του έργου NATURED: «Nature-bAsed soluTions for a jUst Resilience in thE Adriatic-Ionian cities - Λύσεις βασισμένες στη φύση για μια δίκαιη ανθεκτικότητα στις πόλεις Αδριατικής-Ιονίου», που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 2025 στο Gostivar της Βόρειας Μακεδονίας.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η πρόοδος των τρεχουσών εργασιών που επικεντρώνονται στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ κλιματικής αλλαγής και αστικού περιβάλλοντος, και στη συλλογή γεωχωρικών δεδομένων για τη δημιουργία ψηφιακών χαρτών ευαλωτότητας των πόλεων-πιλότων. Οι υπό διαμόρφωση χάρτες θα αποτελέσουν τη βάση για τον σχεδιασμό της κοινής στρατηγικής ενίσχυσης της αστικής ανθεκτικότητας απέναντι στις κλιματικές προκλήσεις. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι επικείμενες δράσεις που σχετίζονται με την ενεργή συμμετοχή πολιτών και τοπικών φορέων στη συνδιαμόρφωση τοπικών σχεδίων δράσης, τα οποία θα αξιοποιούν λύσεις βασισμένες στη φύση ανάλογα με τις ανάγκες κάθε πιλοτικής περιοχής.

Το έργο NATURED υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg IPA Adrion 2021–2027 και στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων της Αδριατικής-Ιονίου απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, μέσω της εφαρμογής καινοτόμων λύσεων βασισμένων στη φύση (Nature-Based Solutions). Ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2024 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2026. Συμμετέχουν 12 εταίροι και 3 συνεργαζόμενοι φορείς από 9 χώρες, μεταξύ των οποίων Περιφέρειες, Δήμοι, πανεπιστήμια και φορείς έρευνας και ανάπτυξης.

Η Λάρισα έχει οριστεί ως πιλοτική πόλη, με τον Δήμο Λαρισαίων να συμμετέχει στο έργο. Οι τοπικές δράσεις θα εστιάσουν σε συμμετοχικές διαδικασίες με την κοινωνία και τους φορείς, καθώς και σε στοχευμένες παρεμβάσεις, διερευνώντας την εφαρμογή λύσεων βασισμένων στη φύση στον αστικό σχεδιασμό.

Την Περιφέρεια στην συνάντηση εκπροσώπησε το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πρωτοβουλιών, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου. Η επόμενη διακρατική συνάντηση προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο του 2025, με τις εργασίες να προχωρούν σταθερά προς την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας των πόλεων.

📌 Περισσότερες πληροφορίες για το έργο:

Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πρωτοβουλιών – Τηλ. 2413 506239/359

