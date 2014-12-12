Ισχυρό μήνυμα για την ενίσχυση και αναβάθμιση εμβληματικών δράσεων και θεσμών Πολιτισμού στη Λάρισα και τη Θεσσαλία έστειλαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Δημήτρης Κουρέτας και ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ .Θανάσης Μαμάκος, στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης Τύπου που παρέθεσαν το πρωί της Τετάρτης, στο Δημαρχείο της Λάρισας.

Οι κ.κ. Κουρέτας και Μαμάκος ανακοίνωσαν τη χρηματοδότηση πέντε πολιτιστικών θεσμών, διεθνούς εμβέλειας, μέσω του «Θεσσαλία 2021-2027» με ένα συνολικό ποσό ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, ως και το 2029. Πρόκειται για το «Φεστιβάλ Πηνειού», το «Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης», την έκθεση «Larissa Arti», τις «Ημέρες Λαογραφίας» και το LA Comics Festival, που θα «τρέξει» ο Δήμος Λαρισαίων και η Αντιδημαρχία Πολιτισμού για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Επένδυση στον Πολιτισμό

«Κάναμε την υπέρβαση -κι έτσι έπρεπε να γίνει- αυξάνοντας τον αρχικό προϋπολογισμό της πρόσκλησης για την ενίσχυση πολιτιστικών δράσεων από τα 3 εκατ. στα 14 εκατ. ευρώ, ώστε, με νέο σχεδιασμό, να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε σχεδόν το σύνολο των προτάσεων που κατέθεσαν οι φορείς. Ο Πολιτισμός είναι μια μεγάλη επένδυση και για τους Δήμους και για την Περιφέρειας Θεσσαλίας», υπογράμμισε στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Δημήτρης Κουρέτας, δίνοντας το στίγμα των προθέσεών του για τον Πολιτισμό στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται πιο αναλυτική ενημέρωση, από την Περιφέρεια, για το σύνολο των πολιτιστικών δράσεων που χρηματοδοτούνται. Ο κ. Κουρέτας αναφέρθηκε και στην πολύ καλή συνεργασία με τον κ .Μαμάκο: «Αυτά που γίνονται στη Λάρισα από τον Δήμο, είναι δράσεις και εκδηλώσεις που πραγματικά θα δημιουργήσουν μια μεγάλη προστιθέμενη αξία για την πόλη. Και χαίρομαι πάρα πολύ για την καλή συνεργασία που έχουμε χτίσει, η οποία στηρίζεται στους ρόλους που έχει ο καθένας μας και στον σεβασμό του ενός στον άλλον, ώστε να προχωρήσουν αυτά για τα οποία μας ψήφισαν οι πολίτες», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κουρέτας.

Δημιουργούμε ευκαιρίες ανάπτυξης

«Μαζί, Δήμος και Περιφέρεια, αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε σημαντικά πράγματα, όταν υπάρχει κοινό όραμα και συνεργασία. Η απόφαση αυτή είναι επένδυση στο μέλλον του τόπου μας και στις αξίες μας», σημείωσε, μεταξύ άλλων, στη δική του τοποθέτηση ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, τονίζοντας πως η «στήριξη αυτή έρχεται σαν αποτέλεσμα της στενής και δημιουργικής συνεργασίας του Δήμου με την Περιφέρεια και προσωπικά με τον Περιφερειάρχη κ. Κουρέτα, τον οποίο ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη και την ουσιαστική του συμβολή».

«Οι δράσεις που επιλέχτηκαν αποδεικνύουν και τις προτεραιότητες του Δήμου: να στηρίξουμε τα μεγάλα Φεστιβάλ που έχουν πανελλήνια απήχηση, να δώσουμε βήμα στη σύγχρονη δημιουργία, να αναδείξουμε την παράδοση, να ενισχύσουμε τα μουσεία και τα εικαστικά μας ιδρύματα. Σε αυτό το σημείο θέλω να αναγνωρίσω δημόσια τη δουλειά της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και του αρμόδιου Αντιδημάρχου, κ. Θωμά Ρετσιάνη, που εργάστηκαν μεθοδικά για την κατάθεση της πρότασης και την ολοκληρωμένη μορφή της παρέμβασης.

Για εμάς, ο Πολιτισμός είναι κεντρική επιλογή -είναι το μέσο με το οποίο ενώνουμε τις γενιές, ενισχύουμε την εξωστρέφεια της πόλης, στηρίζουμε τους καλλιτέχνες, αλλά και δημιουργούμε ευκαιρίες ανάπτυξης για την τοπική οικονομία. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση μιας ζωντανής, δημιουργικής και ανοιχτής πόλης», επισήμανε ο κ. Μαμάκος.

Να σημειωθεί ότι στη συνέντευξη Τύπου το «παρών» έδωσαν ακόμη η Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας, κ. Μαρία Γαλλιού και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Θωμάς Ρετσιάνης.

5 εμβληματικοί θεσμοί - 1,3 εκατ. ευρώ

Πιο αναλυτικά, πρόκειται για πέντε εμβληματικές δράσεις-θεσμούς για τον Πολιτισμό της Λάρισας, με τη χρηματοδότηση, όπως προαναφέρθηκε, να ανέρχεται σε περίπου 1,3 εκατ. (1.282.650) ευρώ, μέσω του «Θεσσαλία 2021-2027», για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.