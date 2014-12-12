Το Θεσσαλικό Θέατρο στην Παιδική – Εφηβική σκηνή του για το 2025 παρουσιάζει την παράσταση Πριγκίπισσα Καράμπου σε κείμενο και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Νικόλαου Μπαλαμώτη.

Το έργο είναι γραμμένο ειδικά για το Θεσσαλικό Θέατρο, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυσή του και γίνεται φόρος τιμής στη μαγεία του θεάτρου που μπορεί πάντα να ενώνει παρελθόν, παρόν και μέλλον.

Το έργο

Αντλώντας έμπνευση από μια αληθινή ιστορία, η Πριγκίπισσα Καράμπου έρχεται στη σκηνή του Θεσσαλικού Θεάτρου για να ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους, σε έναν κόσμο όπου το όνειρο συναντά την πραγματικότητα και όπου η ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει σε κάτι μεγαλύτερο μεταμορφώνεται σε δύναμη ζωής. Η ιστορία εξελίσσεται το 1817 στην αγγλική ύπαιθρο και είναι η αληθινή περιπέτεια μιας νεαρής γυναίκας η οποία εμφανίστηκε ξαφνικά σ’ ένα χωράφι, φορώντας αλλόκοτα ρούχα και μιλώντας μια ακατανόητη γλώσσα.

Η παράσταση είναι πλούσια σε στοιχεία ιστορικά, ρομαντικά αλλά και κωμικά. Ζωντανεύει ένα μυστήριο που συντάραξε την κοινωνία της εποχής ξετυλίγοντας μια αφήγηση για την ταυτότητα και την αποδοχή, σε έναν κόσμο διψασμένο για φήμη, κύρος και επιρροή. Είναι ένα αφήγημα βαθιά διαχρονικό, που συνομιλεί με τις αναζητήσεις του σήμερα. Η Πριγκίπισσα Καράμπου είναι μια παράσταση για όλη την οικογένεια.

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Το 1817, σε έναν επαρχιακό δρόμο κοντά στο Όλμοντσμπερι της νοτιοδυτικής Αγγλίας, ο Έντουαρντ συναντά μια παράξενα ντυμένη γυναίκα που μιλά μια άγνωστη, ακατάληπτη γλώσσα. Τη βοηθά και προσπαθεί να την οδηγήσει στην πόλη, όμως σύντομα και οι δύο συλλαμβάνονται από στρατιώτες με την κατηγορία της αγυρτείας. Στο δικαστήριο, ο Έντουαρντ, παρουσιάζει την κοπέλα ως την πριγκίπισσα Καράμπου, από ένα μακρινό βασίλειο, που ναυάγησε στις ακτές της Αγγλίας.

Ο αυστηρός δικαστής Μακ Ντόλαντ καταδικάζει τον Έντουαρντ σε φυλάκιση, ενώ η κοπέλα κινδυνεύει με εκτέλεση. Εκεί παρεμβαίνει η αριστοκράτισσα κυρία Γουόρεν, συγκινημένη από τη μυστηριώδη μορφή της Καράμπου και την αναλαμβάνει υπό την προστασία της. Στην έπαυλη των Γουόρεν, η Καράμπου μεταμορφώνεται σταδιακά σε «πριγκίπισσα», με τη βοήθεια ενδυμάτων, πορτρέτων και δημόσιας προβολής. Ο μύθος κορυφώνεται σε μια μεγαλοπρεπή μασκαράτα, όπου η Καράμπου γίνεται η ατραξιόν που γοητεύει την αριστοκρατική κοινωνία του Μπρίστολ. Όμως μια σκιά αρχίζει να διεισδύει στη γιορτή. Κάτι που απειλεί τη ευτυχία της Πριγκίπισσας Καράμπου….

Η παράσταση Πριγκίπισσα Καράμπου ισορροπεί ανάμεσα στη φαντασία και τον ρεαλισμό, προσκαλώντας τα παιδιά να ανακαλύψουν την μαγεία της επινόησης σε έναν κόσμο γεμάτο στερεότυπα και αντιφάσεις. Μας μιλά για τη δύναμη της αυτοπεποίθησης και την ευκολία με την οποία οι κοινωνίες κατασκευάζουν μύθους, αλλά και για τη γενναιότητα που απαιτείται ώστε να φτιάξεις τον δικό σου δρόμο όταν κανείς δεν σου τον προσφέρει.

Για τα παιδιά, η Καράμπου γίνεται ένα φωτεινό παράδειγμα αυτοδημιουργίας, εφευρετικότητας και εσωτερικής δύναμης.

Σκηνοθετικό Σημείωμα

Η πρώτη φορά που άκουσα την ιστορία της πριγκίπισσας Καράμπου ήταν το 2017, κατά τη διάρκεια των προβών για την πρώτη μου επαγγελματική σκηνοθεσία στο Θεσσαλικό. Θυμάμαι πως πήγα εκείνη την ημέρα στην πρόβα και είπα στους συνεργάτες ότι διάβασα μία απίθανη, αληθινή ιστορία που θα μπορούσε να γίνει εξαιρετικό θέατρο για παιδιά.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η ιστορία αυτή συνέχισε να με απασχολεί. Κάπως οι «πλανήτες ευθυγραμμίστηκαν» κι ένιωσα πως ήρθε η ώρα να την αφηγηθώ ως συγγραφέας. Πενήντα χρόνια από την ίδρυση του Θεσσαλικού Θεάτρου, είκοσι χρόνια από την αποφοίτησή μου από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και οκτώ χρόνια από την πρώτη μου σκηνοθεσία, δέχθηκα την πρόταση να αναλάβω την παράσταση της Παιδικής Σκηνής του Θεσσαλικού. Έτσι γεννήθηκε το έργο.

Το έργο γράφτηκε για το Θεσσαλικό Θέατρο. Γράφτηκε για τον μικρό Αλέξανδρο-Νικόλαο, που έβλεπε τις παιδικές παραστάσεις του Θεσσαλικού δύο φορές. Μία με το σχολείο και μία με τους γονείς του την Κυριακή. Γράφτηκε για το παιδί μέσα μας, που μας κοιτάζει ακόμα με τα μεγάλα του μάτια και διψά μόνο για αγάπη.

Αλέξανδρος-Νικόλαος Μπαλαμώτης

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Νικόλαος Μπαλαμώτης

Σκηνικά – Κοστούμια: Γιάννης Κατρανίτσας

Σύνθεση – Ηχητικός σχεδιασμός – Μουσική επιμέλεια: Ευριπίδης Μπέκος

Σχεδιασμός Φωτισμού: Μάκης Παπατριανταφύλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Χριστίνα Βράκα

Παίζουν (Α-Ω): Θανάσης Ζέρβας, Φωτεινή Καρακώστα, Γρηγορία Οικονομάκη, Δημήτρης Παπαβασιλείου, Παναγιώτης Τόλιας. Αλίκη Τσάκου.

Διεύθυνση παραγωγής: Ειρήνη Γκότση

Τεχνικός Προϊστάμενος: Νίκος Γεωργάκης

Κατασκευή σκηνικού: Νίκος Ανδριανόπουλος, Παναγιώτης Καραχάλιος, Ανέστης Συμεωνίδης

Κατασκευή κοστουμιών: Νικολέτα Καΐση

Φώτα -Ήχος: Γιώργος Γκόλαντας, Νίκος Φονιαδάκης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: 85 λεπτά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Παραστάσεις πρωινές για σχολεία: 9:30 και 11:30 (Δευτέρα έως Παρασκευή)

Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 ώρα 12:00 Παράσταση ανοιχτή για τους εκπαιδευτικούς

(θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 ώρα 12:00 (ΠΡΕΜΙΕΡΑ)

Παραστάσεις ανοιχτές για το κοινό

Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 ώρα 12:00

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 ώρα 12:00

Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 ώρα 12:00

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 ώρα 12:00

Τιμή εισιτηρίου για σχολεία : 5 ευρώ

Τιμή εισιτηρίου για ενήλικες :10 ευρώ (στις ανοιχτές παραστάσεις για το κοινό)

Εισιτήρια για τις Κυριακάτικες παραστάσεις: more.com

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/prigkipissa-karampou

Ισχύουν εισιτήρια του ΟΓΑ (για τις Κυριακάτικες παραστάσεις)

Τηλέφωνο ταμείου: 2410 533417

Πληροφορίες για σχολεία: Δευτέρα – Παρασκευή (10.00π.μ – 2.00μ.μ) 2410 621209

