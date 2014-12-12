Με τους Δημάρχους Λιβαδειάς κ. Δημήτρη Καραμάνη, Ορχομενού κ. Γιώργο Τζαβάρα και Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας κ. Ιωάννη Σταθά συναντήθηκε η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου, στο γραφείο της στη Λάρισα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και επικεντρώθηκε σε ζητήματα που αφορούν στην καθημερινή λειτουργία των Δήμων, την επιτάχυνση διοικητικών διαδικασιών και την προώθηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που μπορούν να ενισχύσουν την τοπική οικονομία και να στηρίξουν τις τοπικές κοινωνίες. Συζητήθηκαν, επίσης, θέματα υποδομών, περιβάλλοντος και αξιοποίησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, με κοινό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.