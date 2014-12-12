Στο 2ο Regional Growth Conference Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, που διεξήχθη στην Κομοτηνή, παραβρέθηκε ως ομιλήτρια η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου.

Η κα Καραλαριώτου συμμετείχε στο πάνελ με θέμα «Διακυβέρνηση σε μετάβαση: Η στρατηγική θέση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», στο οποίο έλαβαν μέρος και οι επτά Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

«Βιώνουμε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης, και δεν εννοώ μόνο θεσμική ή ηλεκτρονική, όπως συνηθίζεται να λέγεται, αλλά πολιτισμική. Αφορά στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την διακυβέρνηση τη δημόσια διοίκηση, τη σχέση τελικά του κράτους με τους πολίτες», επεσήμανε στην παρέμβασή της η κα Καραλαριώτου.

«Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις έχουν έναν διττό και πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν: ο ένας είναι η διασφάλιση της νομιμότητας, καθώς είμαστε εγγυητές της εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών ενιαία σε κάθε Περιφέρεια και ο άλλος ότι αποτελούμε μια γέφυρα εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κράτος, την κοινωνία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ με τις υπηρεσίες μας συμβάλλουμε σημαντικά και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Η πιο σημαντική μας αποστολή όμως είναι να είμαστε χρήσιμοι στον πολίτη», σημείωσε η ίδια.

«Το αποτύπωμα που θα ήθελα να αφήσω στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα θα μπορούσε να συμπυκνωθεί σε τρεις λέξεις: συντονισμός, συνεργασία, αποτέλεσμα. Εάν δεν είναι οι δήμοι, οι Περιφέρειες και οι Αποκεντρωμένη Διοίκηση μαζί, σε στενή συνεργασία, δεν μπορεί να υπάρχει θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Γιατί τελικά ο θεσμός τον οποίο υπηρετώ με εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτό που μπορεί να πετύχει είναι κάτι πολύ απλό: να κάνει καλύτερη την ζωή των πολιτών», κατέληξε στην παρέμβασή της η Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Το 2ο Regional Growth Conference Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης διοργανώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Κομοτηνή από την Εφημερίδα ΧΡΟΝΟΣ και την Εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, σε συνδιοργάνωση με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στόχος του ήταν να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις στρατηγικές ανάπτυξης σε τομείς-κλειδιά, όπως η οικονομία, η ενέργεια, οι επενδύσεις, η καινοτομία και η διασυνοριακή συνεργασία και για τον λόγο αυτό, για δυο μέρες, έδωσαν το «παρών» διακεκριμένοι ομιλητές, υπουργοί της κυβέρνησης, βουλευτές, φορείς της αυτοδιοίκησης, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί και εμπειρογνώμονες.