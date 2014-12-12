Επερώτηση, για να συζητηθεί στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο του Δ. Λαρισαίων το θέμα του σχεδιασμού της δημοτικής αρχής για τη στέγαση ευάλωτων πολιτών στη Λάρισα, κατέθεσε η Συμπαράταξη Λαρισαίων.

Αφορμή στάθηκε το πρόσφατο περιστατικό αποφυλακισμένου και κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτου άνδρα που χρειάστηκε φιλοξενία στην πόλη προκειμένου να παραστεί σε δικαστήριο.

Η ερώτηση της Ιωάννας Καραβάνα, δημοτικής συμβούλου της Συμπαράταξης Λαρισαίων:

“Το πρόσφατο περιστατικό με συνάνθρωπό μας, που μετά την αποφυλάκισή του δεν κατάφερνε να βρει στέγη για μια νύχτα στη Λάρισα, ανέδειξε με δραματικό τρόπο ένα πρόβλημα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Η πόλη φάνηκε ότι δεν διαθέτει κάποιο συγκεκριμένο πρωτόκολλο για την προσωρινή φιλοξενία αστέγων, ανθρώπων σε διαδικασία επανένταξης ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι προς το παρόν ανεκπλήρωτη παραμένει και η ανάγκη φιλοξενίας και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως είναι οι ασθενείς που προσέρχονται για θεραπείες στα δυο νοσοκομεία μας και αδυνατούν να καλύψουν το κόστος διαμονής τους. Η ευαισθητοποίηση ενός ιδιώτη για την κάλυψη των εξόδων του ξενοδοχείου, δεν λύνει παρά μόνο πυροσβεστικά το υφιστάμενο πρόβλημα και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν οι ιδιώτες, όσο καλή πρόθεση και διάθεση προσφοράς και αν έχουν, να αντικαταστήσουν το ρόλο που μπορεί και πρέπει να έχει μια οργανωμένη κοινωνία

Μετά τη διακοπή λειτουργίας του Υπνωτηρίου στην οδό Παναγούλη και τα προβλήματα στη λειτουργία του ακινήτου στη Γεωργιάδου, η Λάρισα –μια πόλη 200.000 κατοίκων– παραμένει ουσιαστικά χωρίς ολοκληρωμένη δομή επείγουσας στέγασης για περιστατικά που δεν καλύπτονται από τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών. Η αιτιολόγηση περί «έλλειψης φύλακα» δεν αποτελεί ικανοποιητική απάντηση για ένα τόσο σοβαρό κοινωνικό ζήτημα.

Επειδή η στέγη, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα και επειδή η Λάρισα έχει στο παρελθόν συμμετάσχει και συμμετέχει με επιτυχία σε προγράμματα στέγασης και επανένταξης, ερωτάται η Δημοτική Αρχή:

Ποιο είναι το σχέδιο του Δήμου Λαρισαίων για την ολοκληρωμένη λειτουργία Υπνωτηρίου ή άλλης δομής προσωρινής φιλοξενίας; Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός αστέγων ή πολιτών χωρίς σταθερή στέγη που έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου τα τελευταία δύο χρόνια; Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει η Δημοτική Αρχή για τη συνεργασία με κοινωνικούς φορείς, αλλά και με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή άλλες μη τυπικές μορφές καταλυμάτων φιλοξενίας (πχ βραχείας μίσθωσης διαμερίσματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια κλπ) ώστε να διασφαλιστεί προσωρινή φιλοξενία σε περιπτώσεις ανάγκης;

Ο πολιτισμός μιας οργανωμένης κοινωνίας φαίνεται πάνω από όλα από τον τρόπο που συμπεριφέρεται στα πιο ευάλωτα μέλη της. Ζητείται να παρουσιαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής για τη στέγαση ευάλωτων πολιτών, καθώς και χρονοδιάγραμμα ενεργειών”.