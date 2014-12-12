"Oι επιλογές της Δημοτικής Αρχής για την οργάνωση δύο μεγάλων πολιτιστικών γεγονότων της περιόδου: Φεστιβάλ Πηνειού και "Ιπποκράτης. Η Αέναη επιστροφή"", είναι το θέματα της επερώτησης που κατέθεσε η "Συμπαράταξη Λαρισαίων", με εισηγήτρια την Άννυ Ψάρρα.

Αναλυτικά:

«Δύο σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα της περιόδου είναι το Φεστιβάλ Πηνειού και οι εκδηλώσεις «Ιπποκράτης. Η Αέναη επιστροφή».

Ερωτάται η Δημοτική Αρχή:

1. Η αναβάθμιση του Φεστιβάλ Πηνειού τελικά πραγματοποιήθηκε μέσα από την συρρίκνωση του, καθώς λόγω και της κακοκαιρίας έληξε σε 2 ½ μέρες. Η εξαιρετικά μεγάλη επισκεψιμότητα δίνει το μήνυμα πως οι πολίτες της πόλης μας και όχι μόνο, έχουν αγκαλιάσει με ιδιαίτερη θέρμη την διοργάνωση του Φεστιβάλ. Η μείωση του χρόνου των εκδηλώσεων στο φετινό Φεστιβάλ σίγουρα δεν καταγράφεται στα θετικά.

Παράλληλα ως επισκέπτες διαπιστώσαμε “παρουσίες” που δεν συνάδουν με την πολιτιστική ταυτότητα ενός φεστιβάλ, που μέσα από την μουσική και την τέχνη απευθύνεται σε γονείς και παιδιά, συνδέοντας ένα τοπόσημο της πόλης μας με τον πολιτισμό.

Αυτή είναι η νέα πολιτιστική κατεύθυνση που θα δώσει στο φεστιβάλ Πηνειού η Δημοτική Αρχή; H χωρίς κανένα κριτήριο παρουσίαση δράσεων και συμμετοχή «συλλογικοτήτων», αλλά και η εμπορευματοποίησή του με εκθέσεις αυτοκινήτων;

2. Τα προηγούμενα χρόνια έγινε μια σημαντική προσπάθεια για την καθιέρωση της Λάρισας ως «Ιπποκρατική Πόλη». Kαθώς δεν υπάρχει μέχρι και σήμερα κάποια επίσημη ενημέρωση, ποιος είναι ο προγραμματισμός για το 2025 για τις εκδηλώσεις «Ιπποκράτης. Η Αέναη επιστροφή», που πραγματοποιήθηκε πέρυσι για 8η χρονιά και είναι πλέον θεσμός για την πόλη με χαρακτήρα επιστημονικό –κοινωνικό και πολιτιστικό;».