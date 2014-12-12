Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 8η Χορευτική Συνάντηση Πολιτισμών στον Δήμο Τεμπών, με παραστάσεις σε Συκούριο και Πυργετό και τελική λήξη στη Χάλκη του Δήμου Κιλελέρ την Παρασκευή 29 Αυγούστου.

Την Τρίτη 26 Αυγούστου, οι Μύλοι Συκουρίου γέμισαν χρώματα, ρυθμούς και ήχους από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Ιταλία και την Αίγυπτο. Κάτοικοι και επισκέπτες απόλαυσαν ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό ταξίδι, που μας μετέφερε σε άλλες κουλτούρες και παραδόσεις.

Ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, παρευρέθηκε στην εκδήλωση, τίμησε τις ξένες αποστολές με αναμνηστικά δώρα και υπογράμμισε τη σημασία αυτών των πολιτιστικών ανταμωμάτων που μας φέρνουν πιο κοντά.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στον χοροδιδάσκαλο κ. Σωτήρη Καραβασίλη – την «ψυχή» της διοργάνωσης – αλλά και στους Μορφωτικούς Συλλόγους Συκουρίου και Πυργετού για την ακούραστη συμβολή τους

Η βραδιά συνεχίστηκε με απονομές αναμνηστικών δώρων από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Παναγιώτη Γκατζόγια και τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Συκουρίου κ. Μιχάλη Γκουντή στις ομάδες της Ιταλίας και της Αιγύπτου.

Το γλέντι άναψε με την ορχήστρα «Ντουμαλάνι», που ξεσήκωσε τον κόσμο μέχρι αργά.

Την Πέμπτη 28 Αυγούστου, οι παραστάσεις συνεχίστηκαν στο γήπεδο 5×5 στον Πυργετό, με φιλοξενούμενες αποστολές από Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κένυα και Αίγυπτο. Οι χοροί και τα τραγούδια τους μάγεψαν το κοινό, που συμμετείχε με κέφι και ενθουσιασμό.

Ο Δήμαρχος Τεμπών, μαζί με τον Αντιδήμαρχο κ. Παν. Γκατζόγια και τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Πυργετού κ. Αθ. Λαϊνα, πρόσφεραν αναμνηστικά δώρα στις αποστολές, ενώ στον χαιρετισμό του ο κ. Μανώλης ευχαρίστησε τους Μορφωτικούς Συλλόγους Συκουρίου και Πυργετού, αναδεικνύοντας τη σημασία του εθελοντισμού. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη στήριξη που πρόσφεραν οι Δήμοι Τεμπών, Λαρισαίων, Κιλελέρ, Τυρνάβου και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, κάνοντας δυνατή την πραγματοποίηση της διοργάνωσης.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με παραδοσιακό γλέντι από το συγκρότημα «Ντουμαλάνι», με τον κόσμο να χορεύει και να διασκεδάζει μέχρι αργά

Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκαν,εκτός του Δημάρχου Τεμπών και των ανωτέρω αναφερομένων, ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Νικολάου, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. κ. Αθανάσιος Βλάχος, Γιάννης Αργυρίου, Μιχάλης Αναγνωστόπουλος, Γιώργος Μπάτζιος, Βασίλης Δελητζάνης και κα Ζωή Σαραντοπούλου, καθώς και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Όσσας κ. Κώστας Αποστόλου, τοπικοί σύμβουλοι, πρόεδροι συλλόγων και φορέων του Δήμου Τεμπών.