Η ΑΕΛ θα υποδεχτεί την Κηφισιά το βράδυ του Σαββάτου (30/8), με τη σέντρα του ματς να είναι προγραμματισμένη για τις 9 μ.μ.(Cosmote Sport 2HD).

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος οι δύο ομάδες γνώρισαν την ήττα εκτός έδρας από ΠΑΟΚ και Λεβαδειακό αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να ψάχνουν το πρώτο τους τρίποντο.

Mετά από τέσσερα χρόνια η ΑΕΛ επιστρέφει στο γήπεδο της, σε αγώνα της Super League, έχοντας στο πλευρό της τη συμπαράσταση των φιλάθλων της.

Οι 24 ποδοσφαιριστές που επέλεξε για την αποστολή ο τεχνικός των «βυσσινί» Γιώργος Πετράκης, είναι οι: Μελίσσας, Βενετικίδης, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης, Παπαγεωργίου, Κοβάτσεβιτς, Μπαγκαλιάννης, Παντελάκης, Τσάκλα, Γκρόζος, Βαρσάμης, Σουρλής, Στάικος, Ατανάσοφ, Αντράντα, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Φαϊζάλ, Γιούσης και Γκαράτε.

kosmoslarissa.gr