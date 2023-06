H SMART CITIES expo & conferences, που πραγματοποιήθηκε 16 και 17 Ιουνίου στο ΖΑΠΠΕΙΟ Μέγαρο, αποτέλεσε ένα σπουδαίο γεγονός για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν λύσεις στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού και του ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ.

Εκπροσωπήθηκαν περισσότεροι των 75 Περιφερειών και Δήμων από όλη την χώρα μέσω Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών, Δημάρχων, Αντιδημάρχων, ανώτατων και ανώτερων αυτοδιοικητικών στελεχών, εκπροσώπων Φορέων και σημαντικών εταιρειών του κλάδου.

Η Alpha Marketing αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της εκδήλωσης συμμετείχε στην Έκθεση παρουσιάζοντας λύσεις για την δημιουργία περιεχομένου, την προβολή και επικοινωνία έργων Ψηφιακού Μετασχηματισμού Δήμων και Περιφερειών, καθώς και τις δυνατότητες συμμετοχής στο Διεθνές Ετήσιο Συνέδριο του Δικτύου Major Cities of Europe, το οποίο μετά από δυο επιτυχημένες διοργανώσεις στην Ελλάδα, στη Λάρισα, διεξάγεται φέτος 25 – 27 Οκτωβρίου στην Ιταλία, στο Prato με τίτλο: “A loom with a view, weaving the digital future of communities, cities and regions”.

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης τα στελέχη της Alpha Marketing είχαν ουσιαστικές συναντήσεις με πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και με εκπροσώπους εταιρειών του κλάδου των ΤΠΕ, μερικές από τις οποίες συμμετείχαν στο συνέδριο των Major Cities of Europe στη Λάρισα και ενδιαφέρονται να είναι παρούσες και στο φετινό συνέδριο στο Prato.

Στο συνέδριο, στην ενότητα «Αρχές και κατευθύνσεις για την παραγωγική αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στις Σύγχρονες Πόλεις», ο ιδρυτής και Διευθυντής της Alpha Marketing Τάσος Γούσιος παρουσίασε εισήγηση με τίτλο “SMART CITIES TOURISM MARKETING”, αναλύοντας τη συμβολή των ΤΠΕ στην ανάδειξη ενός τόπου σε τουριστικό προορισμό.

Τα αποτελέσματα από τη συμμετοχή είναι ιδιαίτερα θετικά, γεγονός που κλειδώνει τη συμμετοχή της Alpha Marketing στην επόμενη διοργάνωση στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2024 στο Ζάππειο Μέγαρο.