Πρώτο κουδούνι αύριο Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου για τους μαθητές και η περιφερειακή διευθύντρια εκπαίδευσης Θεσσαλίας, κ. Βασιλική Ζιάκα σε μήνυμά της αναφέρει τα εξής:

"Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σηματοδοτεί μια περίοδο ανανέωσης, γεμάτη προοπτικές, στόχους και ευκαιρίες για πνευματική και προσωπική εξέλιξη. Κάθε σχολική χρονιά αποτελεί μια νέα αφετηρία, έναν δημιουργικό κύκλο που καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να συμμετάσχουν με συνέπεια, υπευθυνότητα και όραμα.

Για όλους εσάς, μαθητές και μαθήτριες, ξεκινά ένα ταξίδι γνώσης, εμπειριών και αυτογνωσίας. Το σχολείο σάς προσφέρει ευκαιρίες να καλλιεργήσετε τη σκέψη, τη δημιουργικότητα και την κρίση σας. Η πρόοδος απαιτεί πίστη στον εαυτό σας, αξιοποίηση των δυνατοτήτων σας και σταθερή προσπάθεια.

Οι εκπαιδευτικοί με την επιστημονική τους κατάρτιση και το παιδαγωγικό τους έργο διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη μαθησιακή σας πορεία. Μέσα από την αφοσίωση, την ευαισθησία και το ήθος τους, σάς προσφέρουν στήριξη, καθοδήγηση και τα εφόδια που χρειάζεστε, για να αναπτύξετε τις ικανότητές σας και να διαμορφώσετε τον χαρακτήρα σας.

Γονείς και κηδεμόνες, συνεργάτες μας στην εκπαιδευτική πορεία, με την ενεργή σας παρουσία και τη σταθερή στήριξή σας ενισχύετε ουσιαστικά το παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών και συμβάλλετε καθοριστικά στη δημιουργία μιας υποστηρικτικής σχολικής κοινότητας.

Όταν η καθημερινότητα στο σχολείο βασίζεται στο σεβασμό, τη δημιουργικότητα και την αλληλεγγύη, κάθε πρόκληση μετατρέπεται σε ευκαιρία και κάθε επιτυχία αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την πρόοδο. Η αποστολή του σχολείου δεν περιορίζεται απλώς στην παροχή γνώσεων, αλλά επεκτείνεται στη διαμόρφωση υπεύθυνων, ελεύθερων και σκεπτόμενων πολιτών.

Ως Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, βρισκόμαστε στο πλευρό όλων, μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και κηδεμόνων, με στόχο την ενίσχυση του παιδαγωγικού έργου και την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε κάθε σχολική μονάδα της περιοχής μας.

Με ευθύνη και αισιοδοξία ας χαράξουμε μια χρονιά γεμάτη πρόοδο και νέες ευκαιρίες για όλους."