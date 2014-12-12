Σχετικά με τη σύλληψη Λαρισαίων για άσκοπους πυροβολισμούς σε δελτίο Τύπου της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

"Συνελήφθη, χθες το πρωί στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου, καθώς και σε βάρος ενός ακόμη άνδρα που δεν συνελήφθη καθόσον δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του αυτοφώρου, σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, χθες το πρωί, διενεργήθηκαν νομότυπες έρευνες στην πόλη της Λάρισας, όπου στην οικία του ενός εξ αυτών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

∙2 πιστόλια κρότου, μετά κενών γεμιστήρων &

∙1 κουτάκι που περιείχε 36 φυσίγγια κρότου.

Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε, είχε πραγματοποιηθεί ανάρτηση οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου φαίνονται ο προαναφερόμενος συλληφθείς από κοινού με τον δεύτερο δράστη να προβαίνουν σε άσκοπους πυροβολισμούς.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας."