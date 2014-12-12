Στις διήμερες εκδηλώσεις της Γιορτής Τσίπουρου & Αποσταγμάτων στον Τύρναβο, η οποία διοργανώνεται από το Δήμο Τυρνάβου, με τη συνεισφορά της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της ΠΕΔ Θεσσαλίας και του Επιμελητηρίου Λάρισας, παραβρέθηκε η Ευαγγελία Λιακούλη, Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και βουλευτής Λάρισας, ενώ στον σύντομο χαιρετισμό της επεσήμανε τα εξής:

«Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση που μου απευθύνατε, προκειμένου να παραβρεθώ σε αυτήν την πολύ όμορφη Γιορτή Τσίπουρου και Αποσταγμάτων του δήμου Τυρνάβου. Ο Τύρναβος και ιδίως τα αλκοολούχα προϊόντα του, δικαιολογημένα, έχουν καταφέρει να μπουν σχεδόν σε κάθε ελληνικό σπίτι, όπως και στο σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων εστίασης του ελλαδικού χώρου -αλλά και ευρύτερα- και αυτό δεν είναι ούτε εύκολο επίτευγμα, ούτε ευκαταφρόνητο.

Το ισχυρό brand name που τα τυρναβίτικα προϊόντα απόσταξης διαθέτουν, η απαράμιλλη ποιότητα των πρώτων υλών, αλλά και η υψηλή τεχνογνωσία των τοπικών μεταποιητών-αποσταγματοποιών αποτελούν εγγύηση ότι ο Τύρναβος θα εξακολουθήσει να προηγείται στην αντίστοιχη αγορά, επ’ ωφελεία του τοπικού εισοδήματος και της τοπικής κοινωνίας.

Μια τέτοια μεταποιητική παρακαταθήκη, προφανώς και θα μπορούσε να βοηθήσει ακόμη πιο ουσιαστικά τον καθημαγμένο από τις θεομηνίες νομό μας να κάνει μεγαλύτερα βήματα, προκειμένου να ενσωματωθεί ακόμη πιο δομικά, ακόμη πιο δυναμικά στον εγχώριο τουριστικό χάρτη, με ‘’όχημα’’ τα προϊόντα απόσταξης του Τυρνάβου.

Αυτό το παραγωγικό “όχημα’’ διαμορφώνεται από την παράδοση αιώνων και το αστείρευτο μεράκι των τοπικών παραγωγών, πάνω στα οποία συμβάλλουν τα μέγιστα και η ευλογημένη αυτή περιοχή, με το ξεχωριστό κλίμα της που ευνοεί την καλλιέργεια ποιοτικών σταφυλιών -βασικής πρώτης ύλης για τις μοναδικές, τυρναβίτικες ποιοτικές παραγωγές τσίπουρου και αποσταγμάτων.

Γνωρίζουμε όλοι και όλες πως οι παραγωγοί της περιοχής δίνουν καθημερινά μια τιτάνια μάχη, στηρίζοντας την οικονομία και τον πολιτισμό του Τυρνάβου, παρά τις κατά καιρούς δυσκολίες και τις προκλήσεις.

Η αγωνιστικότητα και το πάθος τους, ωστόσο, αποτυπώνονται σε κάθε σταγόνα τσίπουρου και αποστάγματος που παράγουν, συνεχίζοντας μια παράδοση που κρατά ζωντανή την ταυτότητα της περιοχής.

Αυτή η ευαίσθητη, όμως, δραστηριότητα δέχεται σκληρά χτυπήματα τα τελευταία χρόνια, καθώς η κλιματική αλλαγή, όπως πλημμυρικά φαινόμενα, εκτεταμένες ξηρασίες, χαλαζοπτώσεις κ.α., τα οποία έχουν προκαλέσει σοβαρά ‘’πισωγυρίσματα’’ σε όλους όσοι επιμένουν να απασχολούνται επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά με τα προϊόντα απόσταξης.

Όλα αυτά έρχονται να προστεθούν στην υπονόμευση που δέχθηκε το παραδοσιακό μας προϊόν από τις μεγάλες ποτοποιίες, με την αλλαγή στην επίσημη ονομασία του σε απόσταγμα διημέρου- ένα θέμα για το οποίο δώσαμε μια μεγάλη μάχη στη Βουλή!

Σήμερα, χρέος όλων των θεσμικών εκπροσώπων και παραγόντων του ν. Λάρισας, όπως και της υπόλοιπης Θεσσαλίας, είναι να θυμίζουμε στην Πολιτεία ότι χρωστάει σε όσους παράγουν ή μεταποιούν αγροτικά προϊόντα -δεν της χρωστούν.

Η Πολιτεία χρωστάει σε όσους διαιωνίζουν με τον καθημερινό αγώνα και το μεράκι τους μια μεταποιητική παράδοση αιώνων στην περιοχή – δεν της χρωστούν.

Συνεπώς, είναι άδικο παραγωγοί και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην απόσταξη να βρίσκονται σε μία μόνιμη κατάσταση αβεβαιότητας και ανασφάλειας.

Και αυτό το άδικο, είναι χρέος όλων μας να το ανατρέψουμε.

Ο καιρός των κυβερνητικών υποσχέσεων, των διαπιστώσεων και των “φιλικών χτυπημάτων στην πλάτη’’ έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί, όχι μόνο για τους παραγωγούς σταφυλιού του Τυρνάβου, όχι μόνο για τους μεταποιητές του, αποσταγματοποιούς και οινοποιούς, αλλά για όλους όσοι απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα της χώρας.

Γιατί επαναλαμβάνω και ας ενοχλώ ορισμένους: τους χρωστάμε -δε μας χρωστούν…».