Ανακοίνωση εξέδωσε το ΔΣ της ΕΙΝΚΥΛ για την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη στα Νοσοκομεία της Λάρισας.

Αναλυτικά:

”Την 1η Νοεμβρίου 2025, ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, επισκέφθηκε τα νοσοκομεία της Λάρισας και το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (ΓΝΛ), όπου ενημερώθηκε για το πιλοτικό σύστημα διαλογής ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI), καθώς και για την πορεία του έργου ανακαίνισης του ΤΕΠ.Ο Υπουργός ανέφερε ότι η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου οφείλεται στην ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, η οποία, όπως τόνισε, θα παρατείνει τη λειτουργική «ζωή» του νοσοκομείου για ακόμη 15 έως 20 χρόνια. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία Παιδιατρικού ΤΕΠ στη θέση του σημερινού προσωρινού.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στα ΤΕΠ, ο Υπουργός Υγείας συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της ΕΙΝΚΥΛ, κ. Νίκο Νταφούλη, που βρισκόταν σε εφημερία εκείνη την ημέρα, όπου του τέθηκαν με έμφαση τα εξής κρίσιμα ζητήματα:

· Ελλείψεις προσωπικού: Οι κενές οργανικές θέσεις του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού (πλην ιατρικού) ξεπερνούν τις 250, με αποτέλεσμα πολλά τμήματα να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και το προσωπικό να στερείται αδειών και ρεπό.

· Ιατρικό προσωπικό: Από τις 136 οργανικές θέσεις ιατρών, οι 37 παραμένουν κενές. Υπενθυμίζεται ότι το 2012, στο πλαίσιο των μνημονίων, ο οργανισμός του νοσοκομείου μειώθηκε από 180 σε 136 θέσεις. Ζητήθηκε η επαναφορά τουλάχιστον στα προ του 2012 επίπεδα. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε για αύξηση των θέσεων, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει αριθμό.

· Νέα πτέρυγα: Η κατασκευή της νέας πτέρυγας, που έχει εξαγγελθεί επανειλημμένα από κυβερνήσεις και περιφερειακές αρχές, δεν έχει ξεκινήσει· το μόνο που έχει γίνει είναι η κατεδάφιση του παλαιού κτηρίου.

· Ενεργειακή αναβάθμιση: Σε πολλά σημεία του νοσοκομείου, όπως στο προσωρινό ΤΕΠ, δεν υπάρχουν αεροστεγή παράθυρα ή σίτες. Η ενεργειακή αναβάθμιση δεν έχει ξεκινήσει, ενώ τα ασανσέρ –παρά τις επιμέρους βελτιώσεις– χρειάζονται αντικατάσταση.

· Μισθολογικά αιτήματα: Παραδόθηκε στον Υπουργό η ανακοίνωση με τα μισθολογικά αιτήματα του κλάδου, ενόψει της πανελλαδικής απεργίας. Ενημερώθηκε ότι στις 7/11/2025 οι γιατροί του δημοσίου της Λάρισας θα συμμετάσχουν μαζικά στη διαμαρτυρία στο Υπουργείο Υγείας, έχοντας ήδη οργανώσει τη μετακίνησή τους.

Οι εξαγγελίες του Υπουργού δεν μπορούν να αποκρύψουν την πραγματική κατάσταση που βιώνουν εργαζόμενοι και ασθενείς στο νοσοκομείο μας. Η καθημερινή αγωνία για το πού θα νοσηλευτούν οι ασθενείς, λόγω έλλειψης χώρων, έχει γίνει κανόνας. Οι απαράδεκτες κτηριακές συνθήκες αποτυπώνουν τη διαχρονική εγκατάλειψη.

Οι δηλώσεις του Υπουργού ότι «ποτέ δεν υπηρέτησαν τόσοι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ» και ότι «οι γιατροί υπολογίζουν μόνο τους μόνιμους και όχι τους επικουρικούς ή τους συμβασιούχους με μπλοκάκι», μόνο ως προσβλητικές και προκλητικές μπορούν να χαρακτηριστούν. Η δε δήλωση του ότι «αν ικανοποιούνταν τα αιτήματα για προσλήψεις, δε θα έφτανε ο πληθυσμός της χώρας» αποκαλύπτει την παντελή έλλειψη διάθεσης για ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της Λάρισας δεν θα μείνουμε απαθείς. Η υποβάθμιση του ΕΣΥ δεν θα περάσει. Η απάντησή μας θα είναι μαζική, ενωτική και αγωνιστική.

Όλοι και όλες στην απεργία στις 6 και 7 Νοέμβρη!

Για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας – για ανθρώπινες συνθήκες περίθαλψης – για Δημόσια Υγεία αντάξια των αναγκών του λαού!”