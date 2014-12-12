Η Ηellenic Train ενημερώνει ότι το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Νοεμβρίου 2025 δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια 1596, 1597, 1598 και 1599 του Προαστιακού Θεσσαλονίκης, λόγω τεχνικών εργασιών του ΟΣΕ στο δίκτυο.

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών θα δρομολογηθούν λεωφορεία που θα εκτελούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Για τη μη πραγματοποίηση δρομολογίων το Σαββατοκύριακο λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο ενημερώνει το επιβατικό κοινό η Hellenic Train.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε επισημαίνεται ότι «το Σάββατο 8.11.2025 και την Κυριακή 9.11.2025, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών του Προαστιακού Θεσσαλονίκης 1596, 1597, 1598 και 1599 δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος».

Ειδικότερα, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών:

1596 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη), με ώρα αναχώρησης 12:35

1598 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη), με ώρα αναχώρησης 14:50

1597 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα), με ώρα αναχώρησης 12:20

1599 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα), με ώρα αναχώρησης 15:10

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα παραπάνω δρομολόγια θα υποκατασταθούν με λεωφορεία της Hellenic Train και θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις. Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.