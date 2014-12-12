Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, η Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου, πρώτου Επισκόπου Ιεροσολύμων, στην επιστολή του οποίου θεμελιώνεται το ιερό Μυστήριο του Ευχελαίου.

Με αυτήν την αφορμή, στον Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα, μετά τον Εσπερινό, θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου «εις ίασιν ψυχής και σώματος».

Κατά τη διάρκεια της τέλεσης της ιεράς ακολουθίας οι πιστοί θα έχουν την δυνατότητα να προσκυνήσουν όλα τα ιερά λείψανα των Αγίων που φυλάσσονται στον ναό.