Με επιτυχία ολοκληρώθηκε για ακόμα μια χρονιά το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Μπριτζ στις 28 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Η μεγαλύτερη διοργάνωση μπριτζ στην Ελλάδα ξεκίνησε στις 26 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου, όπου για τρεις ημέρες, 315 ομάδες με πάνω από 1500 αθλητές αγωνίστηκαν για τους 58 ομίλους που συμμετείχαν, διεκδικώντας μια διάκριση για τον όμιλό τους.

Ο Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Λάρισας (Ο.Α.Μ.Λ.) συμμετείχε με 32 αθλητές σε 8 από τις 14 κατηγορίες και συνεχίζοντας τις καλές εμφανίσεις των τελευταίων ετών, επέστρεψε στη Λάρισα με ένα χρυσό μετάλλιο στην ειδική κατηγορία Βετεράνων 1-16. Παράλληλα στις 4 βασικές κατηγορίες παρόλο που δεν υπήρχε κάποια πρωτιά ή άνοδος εθνικής, η παρουσία του ΟΑΜΛ ήταν πολύ καλή εξασφαλίζοντας την παραμονή του σε όλες τις εθνικές.

Πιο συγκεκριμένα, στη κατηγορία Βετεράνων 1-16 ο ΟΑΜΛ μετά την περσινή δεύτερη θέση, κατέκτησε φέτος την πρωτιά, με τους Παπαδόπουλο Νικόλαο, Παπαδοπούλου Ευαγγελία, Παράφορο Κωνσταντίνο και Παυλίδη Χρήστο να πετυχαίνουν 7 νίκες στα 11 παιχνίδια σε μια δύσκολη κατηγορία.

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει και στις 2 από τις 4 βασικές κατηγορίες του Πρωταθλήματος, όπου ο ΟΑΜΛ αγωνίζεται στην Α’ Εθνική.

Στη μεγαλύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος, την κατηγορία Open, η ομάδα της Λάρισας αποτελούμενη από τους Δημητρακόπουλο Γιώργο, Καλλιάφα Ηλία, Σκορδά Βασίλη και Σκορδά Παναγιώτη, αγωνίστηκε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην Α’ Εθνική ανάμεσα στις δέκα καλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Πραγματοποιώντας 4 νίκες και μια ισοπαλία εξασφάλισε την ανελλιπή παρουσία του ΟΑΜΛ στην Α’ Εθνική κατακτώντας την έβδομη θέση, θέση που δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του αγώνα καθώς η διάκριση κρίθηκε σε λεπτομέρειες.

Στην κατηγορία 1-6, ο ΟΑΜΛ αγωνίστηκε για ακόμα μια χρονιά στην Α’ Εθνική και με τους αθλητές του Βάλβη Αιμιλία, Ευαγγελογιάννη Σωτήρη, Καρύδα Ράνια και Σακαβού Αγλαΐα να πετυχαίνουν 5 νίκες σε 8 αγώνες, κατέκτησε την 5η θέση με ελάχιστη διαφορά (0,8vps) από την 3η.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα του ΟΑΜΛ είναι:

Κατηγορία Open Α’ Εθνική: 7ος/10

Κατηγορία 1-11 Γ’ Εθνική: 5ος/9

Κατηγορία 1-9 Β’ Εθνική: 7ος/9

Κατηγορία 1-6 Α’ Εθνική: 5ος/9

Βετεράνων 1-16: 1ος/5

Βετεράνων 1-10: 4ος/9

Ανδρών 1-10: 3ος/5

ΒΑΜ: 13ος/14

Τέλος αξίζει να αναφερθεί πως ανάμεσα στην ομάδα των διαιτητών που κλήθηκαν να διευθύνουν τους αγώνες, συμμετείχαν και δύο διαιτητές της Λάρισας, ο Χρήστος Ντερέκας και η Κατερίνα Σιαχανίδου, που συνέβαλαν και αυτοί στην ομαλή διεξαγωγή του Πρωταθλήματος.

Ο Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Λάρισας ιδρύθηκε το 1998 και πλέον αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο ενεργούς ομίλους Μπριτζ της Ελλάδας. Στόχος είναι η προώθηση του αναγνωρισμένου από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αθλήματος του μπριτζ, ενός παιχνιδιού στρατηγικής, συνεργασίας και κοινωνικής συναναστροφής που καλλιεργεί δεξιότητες όπως μνήμη, η αναλυτική σκέψη και η συγκέντρωση.

Στα πλαίσια των δράσεων του, ο Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Λάρισας διοργανώνει την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, φιλανθρωπική ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του κ. Γιώργου Αδάμου, ιδρυτικού μέλους του ομίλου.

Όπως κάθε χρόνο και με τη συμβολή του Δήμου Λαρισαίων και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, διοργανώνει μαθήματα μπριτζ ενηλίκων αλλά και παράλληλο τμήμα δωρεάν μαθημάτων για παιδιά στον Μύλο του Παππά. Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιείται την Κυριακή 5/10 στις 18:00, στον Μύλο του Παππά.