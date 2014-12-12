Με ρεκόρ συμμετοχών και έντονη συγκίνηση πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, η εκκίνηση του 11ου «Αχίλλειου Άθλου» στα Φάρσαλα, την πατρίδα του ομηρικού Αχιλλέα. Περισσότεροι από 500 δρομείς από όλη την Ελλάδα έδωσαν το παρών, αναδεικνύοντας τη διοργάνωση σε κορυφαίο θεσμό του δρομικού κινήματος.

Στην εκκίνηση βρέθηκε ο Βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Καπετάνος, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό, τονίζοντας ότι:

«Ο Αχίλλειος Άθλος δεν είναι απλά ένας αγώνας δρόμου – είναι μια γιορτή αθλητισμού, πολιτισμού και τοπικής παράδοσης. Ο αθλητισμός μάς ενώνει, μάς γεμίζει ελπίδα και δύναμη, ενώ παράλληλα προβάλλει την ιστορία και τον πλούτο της περιοχής μας σε όλη τη χώρα».

Ο κ. Καπετάνος συνεχάρη τους διοργανωτές, τους εθελοντές και όλους τους αθλητές για τη συμμετοχή τους, επισημαίνοντας ότι τέτοιες δράσεις αποτελούν ζωντανό παράδειγμα συνεργασίας, υγιούς ανταγωνισμού και εξωστρέφειας για την τοπική κοινωνία.

Ο 11ος «Αχίλλειος Άθλος» υλοποιείται με την άρτια συνεργασία του Δήμου Φαρσάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Π.Ε. Λάρισας), της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Ν. Λάρισας και του Running Team Farsala, που ένωσαν δυνάμεις για μια δυναμική και επιτυχημένη διοργάνωση.

Η εκκίνηση δόθηκε από την Πλατεία Απιδανού, ενώ ο τερματισμός πραγματοποιείται στην Πλατεία Λαού, με τη διαδρομή να περνά μέσα από ιστορικά και φυσικά τοπόσημα των Φαρσάλων, προσφέροντας μοναδική εμπειρία σε όλους τους συμμετέχοντες.