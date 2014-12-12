Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Φαρσάλων, στο πλαίσιο ανάπτυξης δράσεων υποστήριξης των ευάλωτων νοικοκυριών του Δήμου, ολοκλήρωσε κατά τον μήνα Ιούλιο, τον κύκλο των θερινών μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας.

Η διάρκεια της δράσης ήταν ένας μήνας με στόχο την επανάληψη στο μάθημα της γλώσσας αλλά και την προετοιμασία των παιδιών για τη νέα σχολική χρονιά.

Συγκεκριμένα, λειτούργησε ένα τμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας από το οποίο ωφελήθηκαν μαθητές από Α έως και ΣΤ τάξη του Δημοτικού.

Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων στον χώρο του ΚΔΑΠ, από την παιδαγωγό του Κέντρου Κοινότητας κα Χριστίνα Πελεκούδα.

Οι μαθητές που συμμετείχαν στα μαθήματα της ενισχυτικής διδασκαλίας, παρακολούθησαν το μάθημα της Γλώσσας αντίστοιχων τάξεων του Δημοτικού.