Υπογράφηκε από το Δήμαρχο Κιλελέρ Θανάση Νασιακόπουλο και εκπρόσωπους των αναδόχων εταιρειών η σύμβαση έργου που αφορά στη μίσθωση μηχανημάτων έργου, στην προμήθεια αδρανών υλικών, στη μεταφορά μπαζών και στην αποκατάσταση χώρων του Δήμου Κιλελέρ λόγω φυσικών καταστροφών κυρίως από θεομηνία Daniel.

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από τη ΔΕΠΑΝ.

Κύριος φορέας του έργου είναι ο Δήμος Κιλελέρ και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 274.040 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%). Η χρηματοδότηση της σύμβασης προέρχεται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για του ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού_VI».

Η υποδομές κυρίως στην αγροτική οδοποιία υπέστησαν σημαντικές βλάβες και καταστροφές εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Η επιφανειακή απορροή τεράστιων όγκων υδάτων την περίοδο του Daniel και η αδυναμία των υπαρχόντων αποδεκτών να απορροφήσουν το δυσανάλογο όγκο νερού είχε ως αποτέλεσμα το οδόστρωμα να διαβρωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι αδύνατη η διέλευση οχημάτων κυρίως σε καλλιεργήσιμες περιοχές και κτηνοτροφικές μονάδες.

Η αποκατάσταση, σε μεγάλο αριθμό, ενδεικτικά περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

– εργασίες απομάκρυνσης προϊόντων καταπτώσεων ή και φερτών υλικών

– καθαρισμό παρόδιων και ήδη διανοιγμένων χανδάκων

– μόρφωση καταστρώματος οδού (αποκαταστάσεις των φθορών και ανωμαλιών)

– εργασίες διάστρωσης θραυστού υλικού λατομείου και ασφαλτόστρωσης εσωτερικών οδών οικισμών

– απομάκρυνσης τεράστιων όγκων φερτών υλικών από εξωτερικούς χώρους δημοτικών κτηρίων

Οι εργασίας καθαρισμού θα πραγματοποιηθούν με χρήση φορτωτών τύπου bobcat, φορτωτών και ισοπεδωτών (γκρέιντερ). Θα χρησιμοποιηθούν επίσης εκσκαφείς τύπου JCB, ανατρεπόμενα τετραξονικά φορτηγά, οδοστρωτήρες, εκσκαφείς με ερπύστριες και λάστιχα, μπουλντόζες και σπαστήρες για θραύση αδρανών υλικών.

Στην υπογραφή της σύμβασης ήταν παρόντες ο Αντιδήμαρχος Σωτήρης Σωτηρίου, η Γ.Γ. του Δήμου Βάνα Χλιάπη – Γκουνιαρούδη και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου.