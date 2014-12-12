Αναστάτωση και έντονες αντιδράσεις προκαλεί στην τοπική κοινωνία του Τυρνάβου η αιφνίδια και αναιτιολόγητη απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ να προχωρήσει στο κλείσιμο του υποκαταστήματος της πόλης.

Η απόφαση αυτή γνωστοποιήθηκε σήμερα, αιφνιδιαστικά και απόλυτα τελεσιγραφικά, σύμφωνα με την οποία το κατάστημα παύει τη λειτουργία του την Παρασκευή.

Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου "εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση σε αυτή την απαράδεκτη εξέλιξη, που θα αποτελέσει ένα ακόμη πλήγμα για τους κατοίκους του Δήμου μα- ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες και τους μικροεπαγγελματίες, οι οποίοι εξυπηρετούνται καθημερινά από τις υπηρεσίες του ταχυδρομείου.

Η ενδεχόμενη κατάργηση του καταστήματος θα στερήσει ολόκληρη την περιοχή από μια στοιχειώδη και αναγκαία υπηρεσία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καθημερινότητα των πολιτών: καθυστερήσεις στις συναλλαγές, πρόσθετο κόστος μετακίνησης, ταλαιπωρία και περαιτέρω αποκλεισμό των κατοίκων των χωριών και ευπαθών ομάδων

Δεν πρόκειται βεβαίως για μεμονωμένο περιστατικό. Πρόκειται για μια συνολική πολιτική, που στο όνομα της «αναδιάρθρωσης» και της «ανταγωνιστικότητας» οδηγεί σε συρρίκνωση των δημόσιων υπηρεσιών και σε ιδιωτικοποίηση των ταχυδρομείων, στο βωμό της κερδοφορίας.

Τα ΕΛΤΑ, με ευθύνη τόσο της σημερινής όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων, λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και όχι με γνώμονα τις ανάγκες του λαού και των τοπικών κοινωνιών.

Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου καταδικάζει και καταγγέλλει την απόφαση. Καλούμε:

Τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ να ανακαλέσει άμεσα οποιαδήποτε απόφαση ή σχέδιο για το κλείσιμο του υποκαταστήματος στον Τύρναβο.

Απαιτούμε από την κυβέρνηση να διασφαλίσει τη λειτουργία του ταχυδρομικού καταστήματος, με πλήρη στελέχωση και μόνιμο προσωπικό.

Καλούμε επίσης τα σωματεία, τους συλλόγους και τους μαζικούς φορείς της περιοχής να στηρίξουν ενεργά τον αγώνα για τη διατήρηση και ενίσχυση των ΕΛΤΑ, ως δημόσιας υπηρεσίας στην υπηρεσία του λαού.

Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου θα κινηθεί με κάθε τρόπο για να αποτρέψει αυτή την εξέλιξη. Ο Δήμος Τυρνάβου θα σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων και της τοπικής μας κοινωνίας".