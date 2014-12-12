Σε εξέλιξη είναι τα έργα στη συμβολή των οδών Παναγούλη – Ηρ. Πολυτεχνείου – Φαρσάλων, αναφορικά τόσο με εργασίες της ΔΕΥΑΛ για αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης, όσο και με τις εργασίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την κατασκευή του κυκλικού κόμβου στο συγκεκριμένο σημείο.

Συγκεκριμένα, με βάση και σχετική ανακοίνωση της ΔΕΥΑΛ, σήμερα, Τετάρτη και αύριο, Πέμπτη, από τις 6 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, τίθεται σε εφαρμογή ολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Φαρσάλων, στο ρεύμα που τη συνδέει ανατολικά με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου (με κατεύθυνση προς οδό Βόλου), ενώ η εναλλακτική διαδρομή προς Ηρώων Πολυτεχνείου για τους οδηγούς, θα είναι από την παράκαμψη της οδού Παλαιολόγου.

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης σε τμήματα των οδών Γεωργιάδου, Δήμητρας, Ηρ. Πολυτεχνείου και Καρδίτσης, συνολικού προϋπολογισμού 0,7 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΛ.