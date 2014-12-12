Kλειστό σήμερα τμήμα της οδού Αβέρωφ λόγω έργων της ΔΕΥΑΛ
Λάρισα | 15 Σεπ 2025, 09:47
Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στο πλαίσιο του έργου «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης σε τμήματα των οδών Γεωργιάδου, Δήμητρας, Ηρώων Πολυτεχνείου, Καρδίτσης» πρόκειται να αντικαταστήσει τα δίκτυα ύδρευσης της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.
Για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σήμερα Δευτέρα 15/09/2025 για τις ώρες από 6:00 έως 17:00 θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός της οδού Αβέρωφ (από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου έως την οδό Πλαστήρα).
