Από την Τετάρτη 13 Αυγούστου μέχρι την Τετάρτη 20 Αυγούστου, το γραφείο του Συλλόγου Πολυτέκνων Λάρισας και Περιχώρων στη Λάρισα θα παραμείνει κλειστό.

https://sypol.gr/ . Θα ανοίξει από την Πέμπτη 21 Αυγούστου και θα λειτουργεί με το ωράριο που είναι αναρτημένο στη ιστοσελίδα

Το διάστημα που θα είναι κλειστό το γραφείο της Λάρισας, τα μέλη θα μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του συλλόγου στον Τύρναβο, το οποίο λειτουργεί Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 10:00 – 13:00