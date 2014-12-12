Kλειστό το γραφείο του Συλλόγου Πολυτέκνων Λάρισας από 13 έως 20 Αυγούστου
Λάρισα | 09 Αυγ 2025, 08:08
Από την Τετάρτη 13 Αυγούστου μέχρι την Τετάρτη 20 Αυγούστου, το γραφείο του Συλλόγου Πολυτέκνων Λάρισας και Περιχώρων στη Λάρισα θα παραμείνει κλειστό.
Θα ανοίξει από την Πέμπτη 21 Αυγούστου και θα λειτουργεί με το ωράριο που είναι αναρτημένο στη ιστοσελίδα https://sypol.gr/ .
Το διάστημα που θα είναι κλειστό το γραφείο της Λάρισας, τα μέλη θα μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του συλλόγου στον Τύρναβο, το οποίο λειτουργεί Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 10:00 – 13:00
