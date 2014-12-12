Συνάντηση πραγματοποίησε χθες το απόγευμα αντιπροσωπεία της ΚΟ Λάρισας του ΚΚΕ με επικεφαλής τον βουλευτή Λάρισας του Κόμματος Γιώργο Λαμπρούλη με αντιπροσωπεία της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΣΠΕΘ) με αφορμή το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να καταθέσει το υπουργείο Άμυνας.

Στη συζήτηση με το κλιμάκιο του ΚΚΕ το βασικό θέμα ήταν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας που αφορά την βαθμολογική υποβάθμιση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και μια σειρά άλλα ζητήματα που απασχολούν τους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς και τις οικογένειές τους.

Η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ, εξέφρασε τη συμπαράστασή της στα δίκαια αιτήματα των στρατιωτικών και της Ένωσης, τονίζοντας ότι το ΚΚΕ έχει αναδείξει όλα αυτά τα χρόνια μέσα και έξω από τη Βουλή τα προβλήματα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και τα δίκαια αιτήματά τους.

Παράλληλα εξέφρασε την στήριξη του Κόμματος στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικών, που συνδιοργανώνουν 13 σωματεία του χώρου, σήμερα Σάββατο, στις 4 μ.μ., στην παλαιά Βουλή και τόνισε στην Ένωση πως στηρίζει την απαίτηση να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο.