Σημαντικά έργα που ενισχύουν το δημόσιο σύστημα υγείας, παρέχοντας υψηλού επιπέδου ποιότητα νοσηλείας στους ασθενείς και εξασφαλίζουν ποιοτικότερες συνθήκες εργασίας για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας, για πρώτη φορά μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) 2021-25 (εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).

Αιχμή του δόρατος σε αυτή την επένδυση είναι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, οι κλινικές του οποίου χρηματοδοτούνται με συνολικό προϋπολογισμό 5,8 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά οι προσκλήσεις που ήδη εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα και αφορούν το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι 9 και ανέρχονται σε 3.194.628 ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες αναμένεται να ενταχθούν μέχρι το τέλος του έτους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας επισκέφθηκε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και συγκεκριμένα την Ορθοπαιδική Κλινική και το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής. Κατά τη διάρκεια σύσκεψης με τη Διοικήτρια Μαίρη Κουτσιούμπα και τους Διευθυντές των δύο μονάδων, τον κ. Θεόφιλο Καραχάλιο (Ορθοπαιδική) και τη κ. Μαρία Ιωάννου (Παθολογικής Ανατομικής), ενημερώθηκε για τη σπουδαιότητα των επενδύσεων.

«Για δεύτερη φορά μέσα στον μήνα επισκεπτόμαστε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και θα ακολουθήσουν κι άλλες τέτοιες επισκέψεις στις κλινικές και στα εργαστήρια με τα οποία έχουμε ξεκινήσει μια σημαντική συνεργασία, με στόχο την αναβάθμιση τους» τόνισε ο Περιφερειάρχης κ. Κουρέτας και πρόσθεσε: «Η ενίσχυση της Ορθοπαιδικής Κλινικής με καινούργια κρεβάτια, τα οποία είχαν να αλλαχθούν πολλά χρόνια, και με νέο εξοπλισμό αποτελεί ουσιαστική αναβάθμιση. Επίσης, το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής μετά τις παρεμβάσεις αυτές θα έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την ποσότητα των δειγμάτων που μπορούν να αναλυθούν και ταυτόχρονα να ανοίξει ο δρόμος για τη διεθνή πιστοποίησή του. Στηρίζουμε κατά προτεραιότητα έργα ασφάλειας για τους πολίτες και η υγεία είναι κυρίαρχη προτεραιότητα στο πρόγραμμά μας. Γι’ αυτό και αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο και, για πρώτη φορά, κάνουμε χρήση των κονδυλίων του εθνικού ΠΔΕ».

Από την πλευρά του ο Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής Θεόφιλος Καραχάλιος μεταξύ άλλων ανέφερε: «Θα ήθελα να εκφράσω θερμές ευχαριστίες προς την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, καθώς και όλες τις υπηρεσίες. Όπως ανέφερε και ο Περιφερειάρχης, τα κρεβάτια δεν είχαν αλλαχθεί από τότε που ξεκίνησε το νοσοκομείο, δηλαδή 28 χρόνια τώρα. Επίσης, δεν είχαν αντικατασταθεί τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για τις επεμβάσεις».

Η Διευθύντρια Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής Μαρία Ιωάννου ανέφερε: «Είναι μια εξαιρετικά καλοδεχούμενη κίνηση της Περιφέρειας, η οποία θα αναβαθμίσει και θα ενισχύσει το εργαστήριο, το οποίο είχε να εξοπλιστεί με νέα όργανα εδώ και 25 χρόνια. Ευχαριστούμε θερμά τον Κουρέτα για την πρωτοβουλία του αυτή».

Στη σύσκεψη παρέστησαν επίσης η Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Εύη Χαρίση, ο αναπληρωτής Διοικητής Κώστας Γρηγορίου, το μέλος του Σωματείου Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Κώστας Λαρίσης και ο συνεργάτης του Περιφερειάρχη, Βασίλης Έξαρχος.

Αναλυτικά στοιχεία για τα δύο έργα

Ορθοπαιδική Κλινική –Προμήθεια χειρουργικών ειδών

Η χρηματοδότηση , αποβλέπει στην προμήθεια χειρουργικών ειδών σύγχρονων προδιαγραφών, άριστης ποιότητας κατασκευής και αντοχής, με στόχο την υποστήριξη του μεγάλου όγκου επεμβάσεων της Ορθοπεδικής Κλινικής, συνολικού

προϋπολογισμού 400.000 €.

Προμήθεια ηλεκτρονικών κλινών νοσηλείας ασθενών

Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής προϋπολογισμού

280.000 €

Η χρηματοδότηση, αποβλέπει στην προμήθεια ηλεκτρονικών κλινών νοσηλείας ασθενών σύγχρονης τεχνολογίας κατασκευασμένες με βάση τα σύγχρονα πρότυπα,

από υψηλής ποιότητας υλικά τα οποία είναι κατάλληλα για νοσοκομειακή χρήση και μπορούν να έρθουν σε επαφή με το δέρμα του ασθενούς.

Προμήθεια ψηφιακού ακτινοσκοπικού συγκροτήματος

Η χρηματοδότηση αποβλέπει στην προμήθεια ψηφιακού ακτινοσκοπικού συγκροτήματος C-ARM 3D και mini C-ARM, συνολικού προϋπολογισμού 434.000€.

Να σημειωθεί ότι το εν λόγω έργο αναμένεται να ενταχθεί μέχρι 30/9.

Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Η χρηματοδότηση, συνολικού προϋπολογισμού 660.500€, στοχεύει στην προμήθεια εξοπλισμού για το εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Πιο συγκεκριμένα, ο εξοπλισμός αποτελείται από ένα μικροσκόπιο φθορισμού με 4 φακούς και σύστημα φωτογραφικής μηχανής, ένα μικροσκόπιο ορθό με σύστημα συμπαρατήρησης συνολικά τριών ατόμων, ένα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ιχνηλάτησης της Ροής Εργασίας στο Παθολογοανατομικό-Κυτταρολογικό Εργαστήριο, τέσσερα οπτικά μικροσκόπια, μία φυγόκεντρο, ένα αυτόματο επιτραπέζιο μηχάνημα χρώσεων

για τις ανάγκες της Μονάδας Κυτταρολογίας, μία ιστοκινέττα μεγάλης χωρητικότητας, ένα μακροσκοπικό σταθμό επεξεργασίας ιστοπαθολογικών παρασκευασμάτων εργασίας, δύο επιτραπέζιες ψυχόμενες πλάκες για blocks παραφίνης, μία αυτόματη συσκευή ταυτόχρονης αποπαραφίνωσης, ενυδάτωσης και απελευθέρωσης αντιγονικότητας ιστολογικών τομών για ανοσοιστοχημεία.

Συνολικά, οι 9 προσκλήσεις αφορούν προμήθειες εξοπλισμού σε κλινικές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου με τους παρακάτω προϋπολογισμούς:

Πνευμονολογική Κλινική: 500.000 €

Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών: 491.674 €

Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική: 250.000 €

Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής: 660.500 €

Οφθαλμολογική Κλινική: 101.260 €

Ορθοπαιδική Κλινική: 280.000 €

Προμήθεια χειρουργικών ειδών Ορθοπαιδικής Κλινικής: 400.000 €

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών: 250.794 €

Αιματολογική Κλινική: 260.400 €