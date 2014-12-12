Στα πλαίσια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, η 11η ΤΟΜΥ Φιλιππούπολης, σε στενή συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Άνοιας Λάρισας – ΕΠΑΨΥ ¨νόημα¨, πραγματοποίησαν κοινή δράση στην πλατεία Φιλιππούπολης Λάρισας την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025.

Η δράση είχε ως κεντρικό θέμα την Άνοια εστιάζοντας στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την υποστήριξη των ασθενών και των φροντιστών τους.

Οι επαγγελματίες υγείας και των δύο δομών παρείχαν ενημερωτικό υλικό και απάντησαν σε ερωτήματα των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες και δωρεάν υπηρεσίες μέσα από τις δύο δομές.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως κομβικά σημεία αναφοράς για την κοινότητα της Λάρισας, εξασφαλίζοντας ένα πλέγμα φροντίδας και αλληλεγγύης.

* Να αναφερθεί ότι οι ΤΟΜΥ, Tοπικές Ομάδες Υγείας Λάρισας, εντάσσονται στο «Πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.