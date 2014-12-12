Η εμβάθυνση των πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της έμφυλης βίας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα στο Αστυνομικό Μέγαρο Λάρισας η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Ανδριάνα Κομήτσα, με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας, Ταξίαρχο Στυλιανό Μπιλιάλη.

Η συνάντηση έγινε σε εγκάρδιο κλίμα και στο πλαίσιο της συζήτησης επιβεβαιώθηκε η κοινή δέσμευση ΕΛ.ΑΣ. και Περιφέρειας για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των θυμάτων έμφυλης βίας, μέσα από την ενίσχυση των πολιτικών πρόληψης αλλά και με τη λειτουργία υποστηρικτικών δομών.

Ειδική μνεία έγινε από τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Θεσσαλίας στην ανάγκη για την ίδρυση χώρων που θα λειτουργούν ως ασφαλή καταφύγια (γνωστά και ως Safe Houses) παρέχοντας οργανωμένη προστασία, στέγαση και ψυχολογική υποστήριξη στις γυναίκες και τα παιδιά που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο και αναζητούν διέξοδο από ένα κακοποιητικό περιβάλλον.

Σε αυτή την κατεύθυνση εξετάστηκαν διάφορες άλλες δράσεις, που θα συμβάλλουν στην πρόληψη, την προστασία και την αποκατάσταση των θυμάτων, με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την εμπέδωση στα θύματα του αισθήματος ότι δεν είναι μόνα τους σε αυτή τη μάχη.

Η κ. Κομήτσα υπενθύμισε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί τη λειτουργία τριών Κέντρων Συμβουλευτικής Γυναικών σε Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα καθώς και δύο Ξενώνων για κακοποιημένες γυναίκες σε Λάρισα και Βόλο. Η ίδια τόνισε τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων και επανέλαβε τη δέσμευση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με μπροστάρη τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, Δημήτρη Κουρέτα, για την προώθηση δράσεων που θα θωρακίσουν την κοινωνία απέναντι στην έμφυλη βία.

«Η ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και ενημέρωσης είναι για μας προτεραιότητα που θα συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση του φαινομένου και την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων» σημείωσε η Αντιπεριφερειάρχης.

Επανέλαβε, τέλος, ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα συνεχίσει να εργάζεται αδιάκοπα για την προάσπιση της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας κάθε πολίτη, προωθώντας συνεργασίες που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και την ισότητα.