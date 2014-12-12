Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει τεθεί σε κόκκινη ετοιμότητα σε όλους τους Δήμους, με απόλυτο συντονισμό δράσεων και μέσων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι αυξημένοι κίνδυνοι λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, με υψηλές θερμοκρασίες και ανέμους με ριπές 7 έως 8 μποφόρ.

Σε πλήρη συνεργασία, με την Πυροσβεστική έχει διασφαλιστεί ετοιμότητα εντός μισής ώρας για πάνω από 100 μηχανήματα και υδροφόρες, ανάλογα με τις ανάγκες που έχουν ζητηθεί. Η επιφυλακή θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι και το Σάββατο.

Το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε έκτακτη τηλεδιάσκεψη στο Κέντρο Συντονισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα , του Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας Δημήτρη Μπίκου, των Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών, των Δήμων, των Τεχνικών Υπηρεσιών, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης και των τμημάτων Πολιτικής Προστασίας.

Στόχος της σύσκεψης ήταν η εξασφάλιση αυξημένης ετοιμότητας σε όλα τα επίπεδα για την προστασία των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.Νωρίτερα, προηγήθηκε συνάντηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, με τους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες,Μαρία Γαλλιού, Χρύσα Ντιντή, Άννα – Μαρία Παπαδημητρίου, και Κώστα Τέλιο , τον Περιφερειακό Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας Δημήτρη Μπίκοκαι τον Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Θεσσαλίας Αναστάσιο Καρατζά, όπου αποφασίστηκε η λήψη επιπρόσθετων μέτρων και η ενίσχυση των δυνάμεων επιφυλακής.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας καλεί όλους τους πολίτες να επιδείξουν υψηλό αίσθημα ευθύνης, να αποφεύγουν δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά και να συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές.

Η ασφάλεια των πολιτών είναι πρώτη προτεραιότητα.