Δημιουργία graffitti, αλλά και δημιουργία τραγουδιού με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, μπάσκετ με αναπηρικά αμαξίδια, ένα... διαφορετικό “ποδοσφαιράκι”, αλλά και μεγάλο, παραδοσιακό γλέντι, με χορευτικά Συλλόγων και τους «Βλάμηδες» επί σκηνής κορυφώνονται το απόγευμα οι εκδηλώσεις για το 5ο Φεστιβάλ Νεολαίας, στην Κεντρική πλατεία της Λάρισας.

Με σύνθημα «η ελπίδα, η ενέργεια και τα όνειρα των νέων είναι η δύναμη αυτής της πόλης, που γίνεται πράξη κάθε μέρα», με πλήθος διαδραστικών θεματικών και εκδηλώσεων, η τριήμερη γιορτή (24, 25 και 26 Οκτωβρίου) της νέας γενιάς αποτελεί κορύφωση των εκδηλώσεων για τη Λάρισα - Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2025 και είναι γεμάτη δράση, διάλογο και μουσική, με τις νέες και τους νέους να γίνονται πρωταγωνιστές.

«Πρωταγωνιστές»

«Θέλουμε τις νέες και τους νέους μας να πρωταγωνιστούν», σημείωσε, μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, καλωσορίζοντας το νεανικό κοινό που είχε συγκεντρωθεί στην Κεντρική πλατεία, τόσο για να συμμετέχει στις δράσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας και των φορέων, όσο και για τη συναυλία του Apon, που μάγεψε τον νεαρόκοσμο της Λάρισας με τις μελωδίες και την αισθαντική, ευαίσθητη φωνή του.

Η φετινή διοργάνωση είναι αποτέλεσμα ευρείας συνεργασίας άνω των 30 φορέων της πόλης, αλλά και πανελλαδικής δικτύωσης με εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς νεολαίας, συλλόγους, καλλιτεχνικές ομάδες και καινοτόμες πρωτοβουλίες. Ο Δήμος Λαρισαίων και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, σε συνεργασία όλους αυτούς τους φορείς αποδεικνύουν στην πράξη ότι η Λάρισα λειτουργεί ως ανοιχτός κόμβος συνεργασίας και ενδυνάμωσης των νέων.

Αύριο, Κυριακή, τη σκυτάλη των εκδηλώσεων παίρνει από νωρίς το πρωί το Φεστιβάλ Πολεμικών Τεχνών και Μαθητικών Αθλημάτων, ενώ η αυλαία του Φεστιβάλ Νεολαίας πέφτει με τη συναυλία των Argon.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Δράσεις από 17:30 έως 20:00

Φωτογραφικό εργαστήριο από την ομάδα φωτογραφίας fplus

Η ομάδα φωτογραφίας fplus συμμετέχοντας για 2η χρονιά στο ScoutAround και το Φεστιβάλ Νεολαίας πρόκειται να μας ταξιδεύει στον μαγικό κόσμο της φωτογραφίας. Θα σας περιμένουν στο περίπτερό τους προκειμένου να σας μάθουν όλα τα μυστικά που πρέπει να ξέρετε.

Δημιουργία graffiti από το Project Ιππόκαμπος και καλλιτεχνική ομάδα ΕΤουΚρου

Πρόκειται να πραγματοποιήσουν μια διαδραστική δράση με την ζωντανή δημιουργία ενός μικρού graffiti, υπό την καθοδήγηση του καλλιτέχνη Rezw (μέλος της ομάδας). Οι νέοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά στη δημιουργία ενός streetart έργου, να γνωρίσουν την τέχνη του graffiti εκ των έσω και να αλληλεπιδράσουν δημιουργικά τόσο με τον καλλιτέχνη όσο και μεταξύ τους.

Δημιουργία τραγουδιού με AI από την Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ) μαζί με το 2ο ΙΕΚ Λάρισας

Έχετε δημιουργήσει ποτέ το δικό σας τραγούδι, ενώ δεν γνωρίζετε από μουσική; Το συγκεκριμένο εργαστήρι πρόκειται να σε κάνει τραγουδοποιό με τη δύναμη του ΑΙ. Ακόμη και αν δεν γνωρίζεις την σωστή σειρά από τις νότες, του AIMusicLab σου υπόσχεται ότι από το ScoutAround και το Φεστιβάλ Νεολαίας θα φύγεις με το δικό σου τραγούδι.

Παρουσίαση Πρώτων Βοηθειών από την ΕΟΔΥΑ

Η Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης & Υγειονομικών Αποστολών με απόλυτο σεβασμό στις αρχές του Εθελοντισμού και της ανιδιοτελούς προσφοράς, με κύριο βραχίονα την παροχή ποιοτικών Διασωστικών & Υγειονομικών υπηρεσιών, στοχεύει στην ανάπτυξη Εθελοντικών δράσεων με σκοπό την θωράκιση της Κοινωνίας από απειλητικές καταστάσεις. Σε περιμένουν και φέτος στο ScoutAround για να σου δείξουν τα πάντα από Α’ Βοήθειες.

Workshop από το iGEMThessaly

Το IGEM είναι ένας παγκόσμιος διαγωνισμός Συνθετικής Βιολογίας στον οποίο έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν φοιτητές από διάφορες επιστημονικές ειδικότητες. Πρόκειται για μια ενωμένη κοινότητα που συνεχώς μεγαλώνει. Έλα για να κάνεις παρέα με την iGEMThessaly τα δικά σου πειράματα.

Αγώνας μπάσκετ από τον Α.Σ. Ολυμπιάδα ΑΜΕΑ

Ο Α.Σ. Ολυμπιάδα ΑΜΕΑ συμμετέχει δυναμικά και φέτος στο ScoutAround και το Φεστιβάλ Νεολαίας εντάσσοντας τις δράσεις του σε μια γιορτή που προάγει την ένταξη, την αποδοχή και τον αθλητισμό για όλους. Με γνώμονα τις αξίες της ισότητας, της συνεργασίας και της ενδυνάμωσης των νέων με και χωρίς αναπηρία, στηρίζουμε έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία που δίνει φωνή στη διαφορετικότητα και ενισχύει τη συμμετοχή όλων στο κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της πόλης μας. Η κοινή μας πίστη στη δύναμη της νεολαίας και στη σημασία της ενεργούς συμμετοχής οδήγησε στη φετινή συνεργασία μας με τους Προσκόπους της Λάρισας και το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, με στόχο να χτίσουμε μαζί ένα συμπεριληπτικό αύριο.

Εργαστήριο STEMRoboticsAcademy

Σίγουρα κάποια στιγμή στη ζωή σου έχεις παίξει ποδοσφαιράκι. Η STEMRoboticsAcademy έρχεται για να σου αλλάξει τα δεδομένα του παιχνιδιού. Οι επιστήμεςτων πεδίων STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) και η Εκπαιδευτική Ρομποτική έρχονται για να προστεθούν στους κανόνες του παιχνιδιού. Έλα για να παίξεις ποδοσφαιράκι αλλιώς.

Workshop " Κάνε ένα βήμα μπροστά" από τον οργανισμό νεολαίας EUphoria Youth Lab

Ενημερωτικές δράσεις από Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας

Παρουσίαση προγράμματοςBee Autism από τον Σύλλογο Αυτισμού Λάρισας

Παρουσίαση βιβλίου με τίτλο «Η Παραμυθιά» καιworkshop του Εργαστηρίου Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Αφήγησης “Παραμυθολόγιο” 18:00

Παρουσίαση χορευτικών συλλόγων 20:30

Παραδοσιακό γλέντι με τους Βλάμηδες 21:30

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025