Με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση και τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής και του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας επισκέφθηκε τον Δήμο Αγιάς.

Τον Περιφερειάρχη συνόδευανο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Λάζαρος Μακρής ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Δημήτρης Τσέτσιλας, η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Νατάσα Αδαμοπούλου, και ο σύμβουλος Βασίλης Έξαρχος.

Στο Δημαρχείο Αγιάς, ο Περιφερειάρχης είχε συνεργασία με τον Δήμαρχο Αντώνη Γκουντάρα και στελέχη του Δήμου. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε εκτενής συζήτηση για τα έργα που υλοποιούνται μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων της Περιφέρειας, καθώς και για τα νέα έργα που πρόκειται να ενταχθούν το επόμενο διάστημα.

Επόμενος σταθμός ήταν ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μελιβοίας – Καρίτσας, ένας από τους πιο δραστήριους και επιτυχημένους συνεταιρισμούς της χώρας. Ο Περιφερειάρχης ενημερώθηκε για τη φετινή παραγωγή κάστανου και μήλου, ενώ συζητήθηκε διεξοδικά η πορεία του φακέλου πιστοποίησης του κάστανου ως προϊόντος ΠΟΠ, μια εξέλιξη που θα ενισχύσει σημαντικά την ταυτότητα και την προστιθέμενη αξία του θεσσαλικού κάστανου. Ο συνεταιρισμός παράγει περισσότερους από 2.500 τόνους κάστανου ετησίως, καθιστώντας τη Μελιβοία σημείο αναφοράς σε πανελλήνιο επίπεδο.

Ακολούθησε επίσκεψη στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στη Μελιβοία, όπου φυλάσσεται μια σπάνια συλλογή αγιογραφιών και πρόκειται να μεταφερθεί στο νέο εκθετήριο που κατασκευάζεται στην περιοχή. Το έργο περιλαμβάνει και τη δημιουργία Κέντρου Κάστανου, το οποίο θα λειτουργήσει ως χώρος προβολής και ενημέρωσης γύρω από το «ευλογημένο προϊόν» του Κισσάβου. Ο Περιφερειάρχης ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών και τόνισε τη σημασία της ανάδειξης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αγιάς (ΔΕΥΑΑ) στην Κάτω Σωτηρίτσα, όπου παρουσιάστηκε το σύστημα τηλεδιοίκησης που εφαρμόζει η επιχείρηση για την ορθή διαχείριση του νερού και των λυμάτων. Το σύστημα αυτό συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων.

Ο Περιφερειάρχης, ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του, υπογράμμισε: «Η Θεσσαλία προχωρά με συνεργασία και πίστη στις δυνατότητες των ανθρώπων της. Στηρίζουμε τους παραγωγούς μας, αναδεικνύουμε τον πολιτισμό και επενδύουμε σε έργα που δίνουν προοπτική ανάπτυξης σε κάθε γωνιά της Περιφέρειας»