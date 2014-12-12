«H Θεσσαλία είναι η πρώτη Περιφέρεια που εφάρμοσε την μέθοδο εντοπισμού επιμόλυνσης των ζώων με τον έλεγχο του σάλιου με πολύ καλά αποτελέσματα, όπως έδειξαν οι έλεγχοι. Τα μέτρα και οι πρωτοβουλίες που λήφθηκαν ήταν οδηγός για όλες τις Περιφέρειες».

Αυτό υποστήριξε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, απαντώντας σε σχετική επερώτηση της ΛΑΣΥ, στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, απαντώντας στα ερωτήματα που απασχολούν τους κτηνοτρόφους για την αντιμετώπιση της ευλογιάς, όπως τα μέτρα που έλαβε η Περιφέρεια για την ανάσχεση της ασθένειας, για την υποστελέχωση στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, τις οργανωμένες απολυμάνσεις και τον εμβολιασμό.

Σύμφωνα με τον κ. Κουρέτα «ο ακριβής αριθμός των θανατωμένων ζώων είναι 94.233 ζώα σε όλη την Περιφέρεια από την έναρξη της επιζωοτίας της ευλογιάς. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει λάβει όσο το δυνατόν περισσότερα μέτρα για την ανάσχεση και εκρίζωση του νοσήματος. Προσέλαβε κτηνιάτρους, νοίκιασε οχήματα και ιδίοις πόροις χρηματοδοτεί τη λειτουργία του κτηνιατρικού εργαστηρίου στη Λάρισα.

Εισήγαγε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τεκμηριωμένα τη μέθοδο της δειγματοληψίας σιέλου με βαμβακοφόρους στυλεούς, η οποία μπορεί να διαγνώσει τη νόσο έως και μια εβδομάδα πριν την έναρξη των συμπτωμάτων. Δυστυχώς το ΥΠΑΑΤ δεν αποδέχτηκε από την αρχή τη διάγνωση με τη μέθοδο αυτή παρά το γεγονός ότι είναι δεύτερη σε επιλογή διαγνωστικού υλικού από το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Αναφοράς.

Μόλις πρόσφατα την αναγνώρισε ως μέθοδο επιτήρησης ώστε να μπορούμε να απομονώνουμε την θετική εκτροφή μέχρι την εμφάνιση των κλινικών συμπτωμάτων, αλλά και πάλι δεν μας επιτράπηκε η εκρίζωση της εκτροφής.

Επιγραμματικά η Περιφέρεια έχει ξοδέψει μέχρι στιγμής πάνω από 1.000.000 € για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών από πέρυσι το καλοκαίρι και έχει λάβει τα επιλέξιμα λειτουργικά έξοδα έως και τον Σεπτέμβριο 2024. Εκκρεμεί το δ’ τρίμηνο 2024 (200.000 €) και όσα έχουν υποβληθεί εντός του 2025 (50.000 €). Αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλία υπηρετούν 36 μόνιμοι κτηνίατροι και όχι 19 και 25 συμβασιούχοι. Στην τελευταία δε προκήρυξη ΣΟΧ για 4 θέσεις συμβασιούχων για το έτος 2025 δεν υπήρχε καμία αίτηση.

Η Περιφέρεια πέρα από την υποχρέωσή της για απολυμάνσεις των εκτροφών που θανατώνονται, έχει πολλές φορές προβεί είτε σε δικές της απολυμάνσεις ή στην περίπτωση που η ίδια δεν μπορούσε να το κάνει, ζήτησε την συνδρομή των Δήμων παραχωρώντας τις απαραίτητες ποσότητες απολυμαντικών. Για να μην «ταϊστεί» μια σειρά από ιδιωτικές εταιρείες, όπως ο επικεφαλής της ΛΑΣΥ κ. Τσιαπλές μας κατηγόρησε, απευθύνθηκε πρόσκληση σε όλες (47 στον αριθμό) τις ιδιωτικές εταιρείες που ήταν καταχωρημένες στο μητρώο μηχανημάτων της Περιφέρειας, αλλά τελικά στο έργο της θανάτωσης και υγειονομικής ταφής παρέμειναν μόλις 4.

Η απόφαση για την εφαρμογή εμβολιασμού είναι πολιτική απόφαση και σύμφωνα με τη νομοθεσία, λαμβάνεται από την Κεντρική Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή που είναι το ΥΠΑΑΤ. Καμία δυνατότητα δεν έχει η Περιφέρεια να αποφασίσει για την εφαρμογή εμβολιακού προγράμματος», δήλωσε ο κ. Κουρέτας και εξήγησε όλα τα δεδομένα που ισχύουν στην ελληνική πραγματικότητα.

Πλαστήρα, Σμόκοβος, Πηνειός και Κάρλα στο μικροσκόπιο της Περιφέρειας

Αναλυτικές απαντήσεις για τις ενέργειες στις οποίες προχώρησε η Περιφέρεια στην αρχή και κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, ώστε να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας, με αιχμή το υδρολογικό σύστημα της Καρδίτσας, δόθηκαν σήμερα στην συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, μετά από ερώτηση του περιφερειακού συμβούλου της ΛΑΣΥ κ. Τέγου.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εγκαίρως, από τον Μάρτιο του 2025 και πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου συγκάλεσε σύσκεψη με τον ΟΔΥΘ, στην οποία παρουσία πλήθος φορέων εκφράστηκε ο προβληματισμός όλων για τις συνθήκες που διαμορφώνονται από την λειψυδρία, ενόψει της αρδευτικής περιόδου και τονίστηκε η αναγκαιότητα συνεργασίας όλων καθώς και της ορθολογικής χρήσης του νερού που ως δημόσιο αγαθό ανήκει σε όλους.

Στην κοινή σύσκεψη Περιφέρειας και ΟΔΥΘ προτάθηκαν από τους διοργανωτές ορισμένα μέτρα για την άμεση αντιμετώπιση της δύσκολης κατάστασης, τα οποία και έγιναν αποδεκτά από τους φορείς που συμμετείχαν.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διεκδικεί όλα τα προβλεπόμενα από το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής της Θεσσαλίας. Επίσης έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την προώθηση αρδευτικών έργων και την αξιοποίηση σχετικής Προδημοσίευσης -Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης πράξεων προς ένταξη στην Παρέμβαση «Έργα υποδομών εγγείων βελτιώσεων», ενημερώνοντας εγκαίρως και λεπτομερώς τους Δήμους της Θεσσαλίας, εκπροσώπους του ΓΟΕΒ και εκπροσώπους των ΤΟΕΒ της Θεσσαλίας.

Στο ερώτημα για την αποπεράτωση των κλειστών δικτύων άρδευσης με επαρκή χρηματοδότηση, έτσι ώστε να συνεχιστεί και να τελειώσει το έργο του Σμοκόβου σύμφωνα και με επικαιροποίηση της μελέτης ¨Λαζαρίδη», επισημάνθηκε ότι αποτελεί αρμοδιότητα του ΥΠΟΜΕΔΙ και με επικαιροποίηση της μελέτης, ο ενδεχόμενος εμπλουτισμός που θα προκύψει θα εξεταστεί επίσης με μέριμνα του ΥΠΟΜΕΔΙ.